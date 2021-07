Edificio en Miami será demolido ante la llega de la tormenta "Elsa"

Las autoridades de Miami anuncian paralizar las operaciones en el sitio del colapso de Surfside para centrarse en la demolición antes de la tormenta tropical Elsa.

Las operaciones de búsqueda y rescate en el lugar del colapso parcial de un edificio en Surfside, Florida, permanecieron en pausa el domingo mientras las autoridades se preparan para la probable demolición de lo que queda del bloque de condominios Champlain Towers South.

"Tan pronto como la preparación esté lista, el sitio esté asegurado y el equipo esté listo para iniciar, comenzaremos la demolición", dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una conferencia de prensa el domingo por la mañana. Ella dijo que "la máxima prioridad es que el edificio se derribe lo antes posible... y de la manera más segura posible".

Más de 20 personas fallecieron tras el derrumbe y hay desaparecidos. (Foto: AFP)

Los esfuerzos de búsqueda se detuvieron el sábado alrededor de las 4 de la tarde, para que los ingenieros pudieran asegurar el sitio y prepararse para la demolición, que los funcionarios han dicho que es crucial para permitir que las autoridades sigan buscando sobrevivientes de manera segura, eliminando la amenaza que representa la parte de la estructura que aún está en pie.

El equipo de demolición continuó con los preparativos el domingo por la mañana, compitiendo contra la tormenta tropical Elsa, que avanza hacia el sur de Florida con fuertes lluvias y vientos sostenidos de 60 mph.

Here are the 11 AM Sunday July 4 Key Messages for Tropical Storm #Elsa. A Tropical Storm Warning has been issued for a portion of the Florida Keys and a Tropical Storm Watch has been issued for a portion of southwest Florida. Latest at: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/vwzbNwsP28 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 4, 2021

Elsa está de paso en Cuba

La tormenta tropical Elsa pasó el sábado por la costa suroeste de Haití y se encaminaba hacia Jamaica y el este de Cuba, amenazando con violentos vientos y fuertes precipitaciones. En República Dominicana cobró la vida de dos personas.