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Con una proyección de 252 mil pasajeros diarios, el tren ligero puede convertirse en la columna vertebral de un sistema de transporte integrado que hoy no existe.

Guatemala acaba de dar un paso decisivo hacia la modernización de la movilidad urbana. La aprobación del Decreto 24-2026, con 134 votos y carácter de urgencia nacional, junto a la presentación de los resultados de la fase cero del MetroRiel, representan el avance más concreto que este proyecto ha tenido en décadas.

Por fin existe un marco legal sólido, una entidad responsable clara, Ferrocarriles de Guatemala, y un diagnóstico técnico respaldado por la cooperación del Reino Unido. Después de años de anuncios fallidos y estudios incompletos, el país parece haber encontrado la voluntad política necesaria para avanzar con decisión.

El corredor de 20.5 kilómetros entre Centra Sur y Centra Norte no es un simple trazo sobre el mapa. Es la posibilidad real de devolverle a cientos de miles de personas entre 30 y 90 minutos de su vida cada día.

Con una proyección de 252 mil pasajeros diarios, el tren ligero puede convertirse en la columna vertebral de un sistema de transporte integrado que hoy no existe. En una ciudad asfixiada por el tráfico, donde el tiempo perdido se traduce en productividad erosionada, estrés y desigualdad, esta obra tiene el potencial de transformar no solo la forma de desplazarse, sino la calidad de vida de generaciones enteras.

El costo preliminar estimado, superior a los 900 millones de dólares y ahora cercano a los 970 millones según los estudios más recientes, es elevado. Nadie lo niega. Pero el costo de no hacerlo es infinitamente mayor: más contaminación, más horas robadas a las familias, más ciudades fragmentadas y menos competitividad.

La decisión de crear un régimen especial de contratación, alejado de los trámites ordinarios, genera legítimas dudas. La transparencia no puede ser un eslogan. La obligación de publicar contratos y de informar cada semestre al Congreso debe cumplirse con rigor absoluto. La Oficina de Gestión Técnica Internacional será útil solo si opera con independencia y bajo escrutinio permanente.

El presidente Arévalo ha dicho que "no hay marcha atrás". Esa frase debe convertirse en compromiso de Estado, no en declaración de un gobierno. El MetroRiel no puede quedar a merced de los ciclos electorales ni de las negociaciones políticas de corto plazo. Requiere continuidad, financiamiento responsable y una ejecución que privilegie el interés público por encima de cualquier otro interés.

Este es el momento de la verdad para el país. O convertimos el MetroRiel en un símbolo de que Guatemala sí puede planificar con visión de largo plazo y construir obras de envergadura, o lo transformamos en otra promesa frustrada más.

Los ciudadanos, la prensa, las municipalidades y los organismos de control tienen ahora la responsabilidad de vigilar cada paso del proceso. El tren ya está en marcha. Depende de todos nosotros que no se detenga a mitad de camino. La vigilancia ciudadana será esencial para garantizar que esta obra cumpla su objetivo y beneficie realmente a quienes más sufren el tráfico diario en la metrópoli y en sus alrededores.

Ya es hora de exigir resultados concretos y no solo discursos, y evitar los errores del pasado que han frustrado tantos proyectos de infraestructura.