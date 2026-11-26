-

La pregunta que importa no es cuántos decretos salieron del hemiciclo, sino cuántos cambiaron la vida de alguien.

OTRAS NOTICIAS: Editorial: Pulso económico que marca el calendario comercial

El Congreso cierra su tercer año en la X Legislatura con una cifra que parece decir mucho y dice poco: 25 decretos aprobados al 28 de octubre de 2026. Son dos menos que los 27 aprobados en todo el año 2025. El dato invita a la comparación fácil, al titular cómodo, a decir que este año se legisló menos. Pero legislar no es una competencia de cantidad, aunque el Congreso insista en contarse a sí mismo como si lo fuera.

La pregunta que importa no es cuántos decretos salieron del hemiciclo, sino cuántos cambiaron la vida de alguien. ¿Cuántos se publicaron, se reglamentaron, se aplicaron y se sostuvieron frente a un veto, frente a una acción de inconstitucionalidad, frente a la indiferencia burocrática que en Guatemala suele ser la verdadera muerte de las leyes? Un decreto aprobado y publicado, pero olvidado, en el Diario de Centro América no es política pública, sino es solo un papel con número.

En 2025, de los 27 decretos, 14 nacieron de iniciativas presentadas ese mismo año y 13 venían de años anteriores. Esa mezcla revela algo que el Congreso prefiere no discutir: una parte importante de su producción es rezago. Se aprueba lo que ya estaba en cola, se rescata lo que conviene en coyuntura y se deja dormir lo que exige conflicto político real. El rezago no es malo en sí mismo. Lo grave es cuando se convierte en coartada para no enfrentar los temas que sí incomodan.

El contexto de este cierre lo confirma. El Congreso negocia el Presupuesto General para 2027, discute reformas legales y lo hace ya con la mirada puesta en las próximas elecciones generales. Es decir, legisla con una mano en la ley y la otra en la campaña. En ese escenario, el riesgo no es aprobar poco, sino aprobar con prisa, por urgencia nacional, sin una deliberación suficiente y sin medir consecuencias. La urgencia se ha vuelto el procedimiento favorito para evitar el debate.

Hay que decirlo con claridad: aprobar por urgencia no es gobernar mejor. Es, muchas veces, gobernar sin escuchar. Cuando una ley importante se aprueba en una sola lectura de madrugada o entre negociaciones presupuestarias, la ciudadanía no pierde solo información, pierde la posibilidad de incidir. Y el Congreso pierde legitimidad, aunque gane titulares.

Tampoco basta con celebrar la cifra. El Decreto 25-2026, aprobado el 27 de octubre, y los que le precedieron, deben evaluarse por su implementación. ¿Quién los aplica? ¿Con qué recursos? ¿Con qué controles? Si la respuesta es nadie, con nada y sin control, entonces el conteo es una ficción estadística. Guatemala no sufre por falta de leyes, sufre por falta de Estado capaz de cumplirlas.

Por eso, el balance de 2026 no debería medirse en decretos, sino en resultados. Menos leyes mal hechas y más leyes que funcionen. Menos urgencia nacional como atajo y más debate como regla. Menos cálculo electoral y más responsabilidad con el presupuesto, que es donde de verdad se decide qué país se está construyendo.

El Congreso aún puede cerrar el año con dignidad plena. No lo logrará aprobando más decretos a contrarreloj, sino demostrando que los 25 que ya aprobó sirven para algo. Esa es la cifra que los ciudadanos debemos exigir hoy mismo.