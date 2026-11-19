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La distribución entre sectores evidencia que el Estado no absorbe ni retiene a la mayoría de los adolescentes en el nivel diversificado.

El sistema educativo del país presenta una fuerte brecha estructural entre la oferta privada y la pública, lo que impacta en el acceso, la calidad y la empleabilidad de los graduados.

El ciclo escolar 2026 cierra con una cifra alentadora y, al mismo tiempo, reveladora: 172,706 jóvenes culminan el nivel diversificado, un incremento del 12.6% respecto al año anterior. De ellos, 125,437 egresan como bachilleres, 34,254 como peritos, 7,963 de Magisterio Inicial y Preprimaria y 5,052 de Secretariado.

Cerca del 73%, proviene del sector privado; apenas uno de cada cinco sale de establecimientos oficiales. Esto refleja un sistema que avanza en cobertura, pero que sigue marcado por profundas desigualdades.

El crecimiento del número de graduandos es positivo. Más jóvenes terminan la educación media y, en teoría, tienen más opciones para continuar estudios superiores o incorporarse al mercado laboral.

La distribución entre sectores evidencia que el Estado no absorbe ni retiene a la mayoría de los adolescentes en el nivel diversificado. La cobertura neta ronda apenas el 27%, lejos de los niveles de primaria. Mientras el sector privado concentra la mayor parte de los títulos, el sistema público enfrenta limitaciones de infraestructura, docentes y pertinencia curricular.

A esto se suma el espejo de la Evaluación de Graduandos. En 2026 se evaluaron aproximadamente 162, 500 estudiantes. Aunque los resultados nacionales de logro aún no se publican, los de 2025 siguen siendo un llamado de atención: solo el 16.2 % alcanzó nivel satisfactorio o excelente en Matemáticas y el 35.38 % en Lectura. Más de la mitad de quienes egresan tienen debilidades significativas en competencias básicas. Graduarse no garantiza estar preparado.

El bajo desempeño no es solo responsabilidad de los jóvenes. Es el resultado de una trayectoria educativa fragmentada, de años de aprendizajes incompletos, de desigualdad territorial y de un currículo que no siempre responde a las demandas reales del siglo XXI. Las universidades se han visto obligadas a nivelar; el mercado laboral encuentra perfiles insuficientes. Y las brechas entre privados y públicos, urbanos y rurales, se perpetúan.

El regreso de las carreras de magisterio a partir de 2027 es un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una política integral de calidad. Guatemala necesita más que aumentar el número de títulos. Requiere elevar el nivel de lo que esos títulos certificarán. Invertir en la formación docente, fortalecer la educación pública en el ciclo diversificado, mejorar la evaluación formativa y conectar el currículo con habilidades digitales, pensamiento crítico y empleabilidad son tareas urgentes.

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Celebramos que más jóvenes terminen el diversificado. Pero el verdadero logro no se mide solo en cantidad de graduandos, sino en la capacidad real que esos jóvenes tienen para transformar su vida y la del país.

Mientras el sistema siga graduando a muchos con competencias insuficientes, el cierre de cada ciclo escolar será, en el fondo, una oportunidad perdida. La próxima publicación de los resultados de logro 2026 será decisiva para saber si avanzamos de verdad o solo en cifras.