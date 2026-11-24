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Cuando se habla de más de novecientos asesores, la pregunta no es solamente cuánto cuestan, sino para qué sirven.

La piñata de los diputados tiene nombre y apellido: asesores. En Guatemala, el Congreso se ha convertido en una máquina de repartir plazas, salarios y lealtades, mientras la ciudadanía paga la cuenta sin recibir resultados. Cada diputado puede contratar hasta tres personas de confianza, y ese derecho, que debería servir para fortalecer el trabajo legislativo, se ha transformado en un botín político que se distribuye entre bancadas, aliados y familiares.

No se trata de negar que un legislador necesite apoyo técnico. Un buen asesor puede marcar la diferencia entre una ley improvisada y una ley útil, entre un dictamen serio y un trámite vacío. El problema es que nadie sabe con certeza quién asesora a quién, qué hace, cuánto gana y qué entrega. Las nóminas existen, pero están dispersas, son difíciles de cruzar y no permiten saber cuánto gasta cada bancada. La opacidad no es un accidente: es la condición que permite que la piñata siga funcionando.

Cuando se habla de más de novecientos asesores, la pregunta no es solamente cuánto cuestan, sino para qué sirven. Si cada diputado ya tiene un equipo personal, ¿por qué el número total supera tanto ese cálculo? Porque hay asesores de bloque, de comisión, de Junta Directiva y de oficinas que se multiplican sin un criterio claro de necesidad. El resultado es un Congreso caro, lento y desconectado, donde el gasto crece y la calidad legislativa no mejora.

El mecanismo es perverso por su diseño. Los contratos se renuevan cada año, dependen de la voluntad del diputado y premian la lealtad antes que el mérito. Así, el asesor no responde primero a la ciudadanía, sino a quien lo contrató.

En ese esquema, es fácil que aparezcan los cobros indebidos, los puestos fantasma, el nepotismo y la simulación. No todos los asesores son corruptos, pero todos trabajan dentro de un sistema que invita a la sospecha y que castiga a quien quiere trabajar con independencia.

Por eso, el debate no debe quedarse en la indignación. Exigir menos asesores sin cambiar las reglas solo moverá el problema de lugar. Lo urgente es publicar, en formato abierto, quién es cada asesor, a qué diputado o bancada responde, cuánto gana, qué perfil tiene y qué producto entregó. Con esa información, cada ciudadano podría calcular el gasto por bancada, comparar diputados y exigir cuentas. La transparencia no es un favor: es la única forma de distinguir al asesor que trabaja del que solo cobra.

El Congreso debe entender que el dinero público no es premio por ganar una elección. Cada quetzal destinado a un asesor debe traducirse en mejor fiscalización, mejores leyes y mejor representación. Mientras eso no ocurra, la frase "gran piñata" seguirá siendo la descripción más exacta de lo que pasa en el Legislativo. Y la ciudadanía, que ya paga demasiado por tan poco, seguirá mirando cómo se reparten lo que es de todos.

Romper la piñata pide valor político y presión ciudadana. No basta con denunciar en redes: hay que auditar nóminas, publicar contratos, sancionar el nepotismo y premiar el mérito con reglas. Si el Congreso no se atreve a transparentarse, la ciudadanía debe obligarlo con votos, denuncias y vigilancia permanente hoy.