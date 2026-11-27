-

El problema no es la ciberseguridad. El problema es el poder sin controles que esta ley entrega.

Guatemala no necesita una ley que le tenga miedo a sus ciudadanos. Necesita un Estado que por fin aprenda a protegerse a sí mismo. Sin embargo, el Congreso aprobó y el presidente sancionó el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, en un solo debate, con enmiendas que casi nadie leyó, tras un receso de apenas diez minutos. Así no se legisla para una democracia. Así se imponen facultades.

Nadie discute que el país requiere combatir el fraude digital, el robo de identidad y los ataques a sus sistemas. El problema no es la ciberseguridad. El problema es el poder sin controles que esta ley entrega. El artículo 21 ordena un monitoreo continuo de redes y sistemas sin definir su ámbito y sin exigir orden judicial. El artículo 33 permite al Ejército recolectar y difundir información sobre amenazas. El artículo 5 define la amenaza como un perjuicio potencial, externo o interno, al Estado. ¿Quién decide cuándo un periodista, un activista o un opositor se convierte en amenaza interna?

Esa ambigüedad no es un descuido técnico. Es una puerta abierta. En un país donde ya se ha espiado a periodistas y donde la persecución contra la prensa tiene historia, entregar herramientas de vigilancia sin juez, sin plazo y sin criterios objetivos es irresponsable. El artículo 63 permite el acceso remoto controlado con un simple indicio razonable, sin límite de tiempo. La medida que más invade la vida privada recibe el control más débil.

Para el periodismo, el daño es directo. Sin protección real de las fuentes, sin inviolabilidad de las comunicaciones y sin reglas claras, la fuente calla, el medio se autocensura y la sociedad se queda sin saber. No hace falta prohibir una nota para censurarla. Basta con hacer que quien la entrega tenga miedo de ser rastreado.

También inquieta que la ley lleve estos delitos a la lógica de la delincuencia organizada y que deje abiertas categorías vagas. Cuando todo puede ser delito, cualquier investigación incómoda puede ser presentada como sospechosa. El periodista deja de ser un ciudadano que informa y pasa a ser un posible objetivo. Ese cambio de mirada es el corazón del peligro.

También inquieta el artículo 37, que deja que un reglamento defina infracciones y multas, y el artículo 41, que envía ese dinero a la misma oficina que sanciona. Eso no es prevención. Es un incentivo para perseguir.

Se dice que la ley promete respetar la Constitución. Una promesa no es un control. Los derechos no se protegen con buenas intenciones, sino con límites escritos, jueces independientes y procedimientos verificables.

Por eso, antes del 17 de diciembre, esta ley debía ser revisada, corregida o impugnada. Guatemala merece seguridad digital sin entregar su libertad. Porque cuando un Estado puede vigilar a todos, termina vigilando sobre todo a quienes lo cuestionan. Y una democracia que vigila a sus periodistas ya empezó a perder la voz de su pueblo.

La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, es el derecho de cada ciudadano a estar informado. Defenderla hoy es defender a Guatemala entera, sin excepciones ni miedo. Y sin libertad de prensa, no hay democracia. Defender la prensa es defender a todos.