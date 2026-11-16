Editorial: Votar ya no basta, el crimen organizado ya eligió

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Las organizaciones multicriminales combinan narcotráfico, extorsión, trata, contrabando, fraude y lavado.

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Guatemala no enfrenta solo delincuentes, enfrenta un poder paralelo que cobra, manda, castiga y negocia. El crimen organizado ya no se esconde en la frontera ni en el barrio, se instaló en la economía, en las cárceles, en las redes, en los municipios y, con descaro, en la política. Su expansión no es casual, es estrategia.

Durante años lo redujimos a un problema policial. Error grave. Hoy es un sistema. Las organizaciones multicriminales combinan narcotráfico, extorsión, trata, contrabando, fraude y lavado. Si se les cierra una ruta, abren otra. Si cae un cabecilla, queda la estructura. Esa capacidad de adaptarse es su verdadera fuerza.

Su poder territorial es visible. Clanes históricos controlan corredores y comunidades con alianzas, miedo y, a veces, ayudas que el Estado no da. En la frontera con México la disputa entre cárteles convirtió pueblos en campo de batalla. En la ciudad, las maras pelean barrios, instalan cámaras ilegales, cobran extorsión y expanden el narcomenudeo.

Pero el poder más peligroso no se mide en armas, se mide en influencia. El crimen aprendió que es más barato comprar una decisión que disparar un arma. Por eso busca financiar campañas, protección judicial, policías y alcaldías dóciles. Por eso las elecciones de 2027 no son solo una contienda democrática, son un botín. Quien controle un municipio, controla contratos, territorio y silencio.

Las cárceles son la prueba más vergonzosa. Deberían ser donde el Estado recupera el control. En muchos casos son oficinas del crimen; desde ahí se ordenan extorsiones, se coordinan ataques y se administran negocios. Cuando el Estado pierde las prisiones, pierde el mensaje más básico: aquí manda la ley.

El costo lo pagamos todos. El comerciante que cierra asfixiado por la extorsión. El joven que no puede cruzar su colonia. La familia que migra por miedo. La empresaria que no invierte por la incertidumbre. El fiscal y el juez que deben elegir entre callar o morir. Guatemala pierde paz, inversión, talento y futuro. Y pierde confianza en la democracia, porque la gente empieza a creer que votar no cambia nada si el poder real no está en las urnas.

No basta con más operativos. Sin inteligencia, sin control de cárceles, sin persecución financiera y sin protección a testigos, son solo un espectáculo. Al crimen se le golpea donde le duele: en su dinero. Hay que seguir el lavado, congelar bienes, investigar testaferros, auditar campañas y romper la red de protección política y judicial.

También hay que recuperar el territorio con presencia real del Estado, no solo con patrullas. Escuela, salud, empleo, alumbrado, espacios públicos, justicia cercana. Donde el Estado llega tarde, el crimen llega primero. Donde el Estado solo reprime, el crimen se vuelve protector.

Guatemala ya no se gobierna, se negocia con el crimen. Pero aún está a tiempo, pero no tiene tiempo de sobra. Si el crimen captura las elecciones de 2027 no hablaremos de inseguridad, sino de soberanía. La pregunta ya no es si el crimen es fuerte. La pregunta es si el Estado, la sociedad y la democracia serán más fuertes que él. La respuesta no la dará un gobierno, la daremos todos, o la pagaremos todos.