Edwin Luna se burla de Neto Bran por su pelea de boxeo

El cantante mexicano Edwin Luna realizó una visita a Guatemala para hablar de diversos temas sobre su trayectoria.

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, fue el primer invitado a nivel internacional en podcast que dirige Neto Bran, alcalde de Mixco.

Sin embargo, lo que no se esperaba el alcalde mixqueño fue la serie de bromas que le jugó el invitado.

Una de las más sobresalió en la conversación fue cuando Luna le dijo a Bran que para todo había que prepararse, incluso para subirse al ring de boxeo.

"Ya me di cuenta que hasta unos quieren boxear y no se les da. Me dijeron, 'Neto es el alcalde más rápido' y pregunté por qué será. Luego vi el video y supe por qué es así", expresó el músico que luego procedió a reírse sin parar.

Además, el mexicano le dijo a Bran que era muy valiente por conservar una foto donde está con el atuendo de boxeador en exhibición.

"Vi el cuadro donde sales que ibas a boxear y dije ¡Qué pantalones tiene este hombre tendiendo esto aquí todavía!", destacó.

Edwin Luna agregó que ha visto en redes que hay otro alcalde que ha retado a Bran a una pelea, por lo que le aconsejó que se prepare un poco más si decide pelear de nuevo.

La pelea de Neto Bran y el "Tres Kiebres"

En enero de 2020, Bran y el alcalde de Ipala, Esduin Javier Javier alias "Tres Kiebres" protagonizaron una pelea de boxeo para recaudar fondos.

Bran, quien difundió por redes sociales su preparación para el combate, cayó derrotado en la primera ronda.