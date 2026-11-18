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Sede diplomática estadounidense asegura que los guatemaltecos merecen participar en elecciones sin miedo ni intimidación

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La Embajada de Estados Unidos en Guatemala condenó el ataque armado ocurrido en contra de una fiscal del Ministerio Público (MP), quien resultó herida en el Anillo Periférico.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la representación diplomática estadounidense manifestó su rechazo a los actos de violencia.

"Las elecciones libres, justas y sin violencia son la base de toda democracia, y la violencia contra los que protegen la integridad de las elecciones no tiene cabida en Guatemala", precisa el texto.

Las elecciones libres, justas y sin violencia son la base de toda democracia, y la violencia contra los que protegen la integridad de las elecciones no tiene cabida en Guatemala. Los guatemaltecos merecen elecciones sin miedo ni intimidación. Estados Unidos condena enérgicamente el ataque armado ocurrido el 17 de noviembre en la Ciudad de Guatemala, que dejó herida a una fiscal del @MPguatemala. Le deseamos a la fiscal una pronta y completa recuperación. — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 18, 2026

Asimismo, señala que "los guatemaltecos merecen elecciones sin miedo ni intimidación",

Estados Unidos condenó "enérgicamente el ataque armado ocurrido el 17 de noviembre en la Ciudad de Guatemala, que dejó herida a una fiscal del Ministerio Público".

"Le deseamos a la fiscal una pronta y completa recuperación", concluye el mensaje difundido por la Embajada.