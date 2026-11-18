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Estados Unidos aseguró su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf con una victoria 2-0 sobre Haití este martes en Cincinnati, Ohio, en el último partido de Mauricio Pochettino como seleccionador del combinado norteamericano.

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El Team USA volvió a imponerse en la serie de cuartos de final, después de haber goleado 6-0 en el encuentro de ida. Christian Pulisic abrió el marcador al minuto 25 con una espectacular tijera, tras un centro de Weston McKennie, quien también participó en el segundo tanto.

Antes del descanso, el joven Julian Hall amplió la ventaja al 43 y sentenció el triunfo estadounidense, que cerró la eliminatoria con un contundente global de 8-0.

POCHETTINO SE DESPIDIÓ DE ESTADOS UNIDOS CON UN TRIUNFO El combinado del DT argentino derrotó 2-0 a Haití (8-0 global) a Haití en los cuartos de final de la CONCACAF Nations League ⚽ Pulisic y Hall ¿Cómo analizás el paso de Poch por la Selección de Las Barras y las Estrellas? Se viene Manchester United… — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2026

Con este resultado, Estados Unidos se convirtió en uno de los clasificados a las semifinales, junto a Panamá y Canadá. México buscaba el último boleto este martes frente a Jamaica, luego de perder 3-2 en el partido de ida.

La selección estadounidense también confirmó que será anfitriona del Final Four, programado del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium, de Los Ángeles, California.

Mauricio Pochettino saying his final goodbyes to the USA fans as he's now gonna fly to Manchester immediately ❤️ https://t.co/sCe8LCjpK5 — Daniel Angelo (@danielangeloHQ) November 18, 2026

El encuentro marcó el cierre de la etapa de Pochettino, quien dirigió durante dos años al equipo y ahora se prepara para asumir el mando del Manchester United, en Inglaterra.

El argentino se marcha con seis victorias consecutivas, aunque sin conquistar títulos durante su ciclo con el equipo de las Barras y las Estrellas.

*Con información de AFP