Nueva York: Trabajadores de hospitales no vacunados serán despedidos

Los pacientes no son los únicos que están a punto de recibir el alta de algunos hospitales de Nueva York.

El canciller de la Universidad Estatal de Nueva York, Jim Malatras, envió un memorando a los jefes de los hospitales administrados por universidades estatales advirtiéndoles que notifiquen a sus empleados que si los trabajadores se niegan a recibir la vacuna contra el coronavirus para el lunes, serán castigados con "suspensión inmediata y terminación pendiente".

Malatras señaló que la medida se produce después de que el Departamento de Salud del estado emitiera un mandato de emergencia para la vacuna Covid-19 en agosto.

La orden estatal requiere que los trabajadores de los centros de salud en Nueva York reciban al menos una primera inyección antes del 27 de septiembre o corren el riesgo de ser despedidos, a menos que tengan una exención médica aprobada.

“De conformidad con la regulación del estado de Nueva York, notifique inmediatamente a todos los empleados que no le hayan informado sobre su estado de vacunación Covid-19, quienes no hayan recibido su primera dosis de la vacuna antes del 27 de septiembre de 2021 o no hayan recibido una exención aprobada, que su incumplimiento resultará en su suspensión inmediata y pendiente de terminación el martes 28 de septiembre de 2021”, dijo Malatras.

Los trabajadores no vacunados corren el riesgo de perder su trabajo al negarse a obtener la vacuna.

“Como saben, los trabajadores de su hospital y/o los hogares de ancianos están cubiertos por esta definición y por lo tanto deben cumplir con este cambio”, dijo Malatras en la carta para los empleados.

La gobernadora Kathy Hochul está tratando de hacer cumplir agresivamente el mandato, y busca reclutar trabajadores extranjeros, así como miembros de la Guardia Nacional y médicos federales para reemplazar a los trabajadores que se resisten a recibir sus vacunas.