Estados Unidos advirtió este miércoles a China por lo que Filipinas y Taiwán consideran movimientos cada vez más agresivos, recordando a Pekín las obligaciones de Washington con sus socios.

"Un ataque armado contra las fuerzas armadas, los buques públicos o las aeronaves de Filipinas en el Pacífico, incluido el mar de China Meridional, desencadenará nuestras obligaciones en virtud del Tratado de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Filipinas", declaró a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

"Compartimos la preocupación de nuestros aliados filipinos por la continua concentración de milicias marítimas de la República Popular China cerca de Whitsun Reef", dijo Price, refiriéndose a la República Popular China.

Más de 200 barcos chinos fueron vistos por primera vez el 7 de marzo en el arrecife de Whitsun, a unos 320 kilómetros al oeste de la isla de Palawan, en el disputado mar de China Meridional, aunque desde entonces muchos se han dispersado por las islas Spratly.

China, que reclama casi la totalidad del mar, rico en recursos, ha rechazado semanas de llamamientos de Filipinas para que retire los buques, que según Manila entraron ilegalmente en su zona económica exclusiva.

También han aumentado las tensiones con Taiwán, que Pekín reclama como parte de China, ya que la democracia autónoma denunció el miércoles que otros 15 aviones del continente habían entrado en la zona de defensa aérea de la isla.

Price expresó su "preocupación" por los movimientos chinos, diciendo: "Estados Unidos mantiene la capacidad de resistir cualquier recurso a la fuerza u otras formas de coerción que pongan en peligro la seguridad o el sistema social o económico del pueblo de Taiwán".