Guatemala y Arkansas exploran negocios en arroz, soya, carne y granos básicos, dio a conocer la Embajada de Estados Unidos en el país.
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Una delegación comercial del estado de Arkansas, Estados Unidos, visitó Guatemala para identificar nuevas oportunidades de negocios con empresarios nacionales en el sector agrícola y alimentario.
La misión estuvo encabezada por el secretario de Agricultura de Arkansas, Wes Ward, quien sostuvo reuniones con representantes de la agroindustria e importadores guatemaltecos.
Durante los encuentros se exploraron oportunidades comerciales relacionadas con arroz, soya, carne de res, productos avícolas y granos básicos, con el propósito de sentar las bases para posibles acuerdos de largo plazo.
Además, la delegación también fue recibida por el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews.
Según informó la representación diplomática estadounidense, la visita permitió dar seguimiento a la Misión de Reciprocidad Comercial realizada en marzo y fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.
Con autoridades del Mineco
La delegación encabezada por Ward también se reunió con las autoridades del Ministerio de Economía, quienes informaron que Arkansas mantiene una relación comercial importante con Guatemala, particularmente en productos avícolas, algodón y textiles.
"Durante 2025, las compras guatemaltecas registradas desde ese estado alcanzaron US$41.5 millones, mientras que, entre enero y septiembre de 2026, las ventas guatemaltecas destinadas a Arkansas sumaron US$17.4 millones", dieron a conocer.
La Embajada destacó que estos acercamientos forman parte de los esfuerzos de la administración estadounidense para ampliar las oportunidades de sus productores y promover el intercambio comercial con Guatemala.