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Guatemala y Arkansas exploran negocios en arroz, soya, carne y granos básicos, dio a conocer la Embajada de Estados Unidos en el país.

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Una delegación comercial del estado de Arkansas, Estados Unidos, visitó Guatemala para identificar nuevas oportunidades de negocios con empresarios nacionales en el sector agrícola y alimentario.

La misión estuvo encabezada por el secretario de Agricultura de Arkansas, Wes Ward, quien sostuvo reuniones con representantes de la agroindustria e importadores guatemaltecos.

Durante los encuentros se exploraron oportunidades comerciales relacionadas con arroz, soya, carne de res, productos avícolas y granos básicos, con el propósito de sentar las bases para posibles acuerdos de largo plazo.

Esta semana, el #EncargadoDeNegocios Jorgan Andrews recibió al secretario de Agricultura de Arkansas, Wes Ward, y a su delegación comercial, que visita Guatemala para dar seguimiento a la Misión de Reciprocidad Comercial de marzo y fortalecer nuestros lazos comerciales. La delegación se reunió con agroindustriales e importadores guatemaltecos para identificar oportunidades y sentar las bases de acuerdos de largo plazo en arroz, soya, carne de res, aves y granos básicos. Esta misión refleja el compromiso de @POTUS de abrir oportunidades a los productores estadounidenses y fortalecer la prosperidad compartida con Guatemala. — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 21, 2026

Además, la delegación también fue recibida por el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews.

Según informó la representación diplomática estadounidense, la visita permitió dar seguimiento a la Misión de Reciprocidad Comercial realizada en marzo y fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

Estos acercamientos forman parte de los esfuerzos de EEUU por promover el intercambio comercial (Foto: Embajada de EEUU)

Con autoridades del Mineco

La delegación encabezada por Ward también se reunió con las autoridades del Ministerio de Economía, quienes informaron que Arkansas mantiene una relación comercial importante con Guatemala, particularmente en productos avícolas, algodón y textiles.

Guatemala y Arkansas estrechan su relación comercial El Ministerio de Economía recibió a una misión comercial agrícola del estado de Arkansas, Estados Unidos, encabezada por su secretario de Agricultura, Wes Ward, junto a representantes de los sectores productivos y de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Arkansas mantiene una relación comercial importante con Guatemala, particularmente en productos avícolas, algodón y textiles. Durante 2025, las compras guatemaltecas registradas desde ese estado alcanzaron US$41.5 millones, mientras que, entre enero y septiembre de 2026, las ventas guatemaltecas destinadas a Arkansas sumaron US$17.4 millones. El encuentro permitió dialogar sobre las oportunidades para continuar desarrollando esta relación económica, ampliar los vínculos entre los sectores productivos y promover un mayor intercambio comercial. Guatemala reconoce el valor de mantener estos espacios de acercamiento con sus socios comerciales, que permiten identificar intereses compartidos y nuevas oportunidades para las empresas de ambos territorios. @GGarciaMineco — Ministerio Economía (@MINECOGT) November 19, 2026

"Durante 2025, las compras guatemaltecas registradas desde ese estado alcanzaron US$41.5 millones, mientras que, entre enero y septiembre de 2026, las ventas guatemaltecas destinadas a Arkansas sumaron US$17.4 millones", dieron a conocer.

La Embajada destacó que estos acercamientos forman parte de los esfuerzos de la administración estadounidense para ampliar las oportunidades de sus productores y promover el intercambio comercial con Guatemala.