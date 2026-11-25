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Un hombre paseaba con su perro y fueron sorprendidos por una fuerte ola derivado a las condiciones climáticas en Oregón, Estados Unidos.

Por medio de un video grabado en Cannon Beach, Oregón, se observa el momento en que un perro y su dueño fueron arrastrados por una ola mientras había una fuerte marea derivado de intensas lluvias.

De acuerdo con medios locales, tanto el perro como el hombre lograron llegar al otro lado de las escaleras y se pusieron a salvo sin sufrir mayores consecuencias.

Las autoridades afirmaron que la policía un día antes había multado a ese mismo hombre por conducir a la orilla del océano, cuando este indicó que quería observar las olas más cerca.

Mira aquí el video:

DRAMATIC VIDEO: New video out of Cannon Beach, OR shows the dramatic moment a man and his dog were swept away by a sneaker wave today as King Tides roared in. Authorities say police cited the man for driving on the ocean shore earlier on Tuesday as the man indicated he wanted a closer look at the surf. Police also warned the man to avoid the area due to hazardous conditions. A few hours later, the department received a call of a person and their dog swept away by the waves. Police have determined it was the same man that they cited earlier in the day. Both the man and the dog were able to reach another set of stairs and escape without injury. #ORwx #KingTides — WeatherNation (@WeatherNation) November 25, 2026

Fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre un sistema de baja presión que se intensificará frente al sureste del país y avanzará hacia el norte. El pronóstico contempla precipitaciones abundantes, oleaje elevado y posibles interrupciones del suministro eléctrico por la caída de árboles.

En el oeste, California enfrenta riesgos de inundaciones costeras antes del feriado, mientras que Washington y Oregón esperan nuevas precipitaciones y nieve en sectores montañosos. La intensidad de los impactos variará según la región y las condiciones locales.

Las condiciones más adversas se esperan entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, durante uno de los períodos de mayor movimiento por carretera del año.

*Con información de Infobae