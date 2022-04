EE.UU. condiciona acceso a visas de trabajo por acciones anticorrupción

El gobierno de Estados Unidos ofreció visas de trabajo para los guatemaltecos pero indicó que estas estarían condicionadas al nivel de esfuerzo de Guatemala en la lucha anticorrupción.

Samantha Power, Administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) sostuvo una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, en la que señaló que para poder hacer efectivas las visas de trabajo se deben hacer evidentes los esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

"Se discutió la cooperación entre Estados Unidos y Guatemala con el canciller Mario Búcaro. Trabajando juntos, hemos ampliado el acceso de guatemaltecos a visas de trabajo de temporada en los EE. UU.; pero para cumplir verdaderamente con el pueblo guatemalteco, debe haber importantes reformas anticorrupción", puntualizó la funcionaria.

El gobierno de Joe Biden ha sostenido su discurso de la lucha contra la corrupción y lo ha reforzado desde que se produjo la salida de varios fiscales que han tenido que solicitar asilo en Estados Unidos. Así como suspender algunas ayudas que otorga, por ejemplo al Ministerio Público. Además de colocar en la lista Engel a ciertos personajes de nacionales, por lo que son no admisibles en ese país.

Discussed US-Guatemala cooperation with Foreign Minister Mario Búcaro. Working together, we’ve expanded Guatemalan’s access to seasonal work visas in the US; but to truly deliver for the Guatemalan people, there must be significant anti-corruption reforms. pic.twitter.com/m91MUZRYtX — Samantha Power (@PowerUSAID) April 1, 2022

Visas de trabajo son limitadas

A diferencia de las visas H-2A (para trabajadores agrícolas), las visas H-2B (para trabajadores no agrícolas) están sujetas a un límite anual determinado por el Congreso de Estados Unidos, el que actualmente es de 66 mil trabajadores por año.

Los países cuyos ciudadanos recibieron un mayor número de visas H-2B fueron México, con un 74,7%, seguido por Jamaica con un 8,9% y Guatemala con un 2,7%, según un reporte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).