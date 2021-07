Copa Oro: Rubio Rubín queda fuera de la lista de convocados de EEUU

El seleccionador de fútbol masculino de Estados Unidos, Gregg Berhalter, dio a conocer el jueves su lista de convocados para la Copa Oro de Concacaf, formada principalmente por jugadores de la liga de fútbol norteamericana (MLS).

En el listado no figura el delantero Rubio Méndez Rubin, quien milita en el Real Salt Lake, y quien es una opción para representar a Guatemala en próximos eventos, gracias a que su madre que nació en territorio nacional.

Rubio Rubín, participó en el microciclo de entrenamiento con la selección de Guatemala y dio el visto bueno para que se iniciarán los trámites de nacionalización.

Para incluir a Rubin en la selección se tendría que hacer una consulta a FIFA para determinar si podría ser elegible a la Azul y Blanco, toda vez que ya ha participado en partidos amistosos con la selección absoluta de Estados Unidos.

El jugador de 25 años fue incluido en la nomina preliminar de los estadounidenses y de haber sido tomado en cuenta para la Copa Oro se habrían descartado las opciones de que jugara con Guatemala.

Convocatoria de Estados Unidos

El técnico estadounidense ya había adelantado su intención de dar descanso a las figuras de su equipo, incluidos Christian Pulisic (Chelsea), Weston McKennie (Juventus) y Sergiño Dest (FC Barcelona).

La lista también cuenta con algunos futbolistas ya asentados en la selección, como Brad Guzan, Sebastian Lletget y Kellyn Acosta.

The squad is set.



Gregg Berhalter has named his 23-player #USMNT roster for the 2021 Concacaf @GoldCup. — U.S. Soccer MNT (@USMNT) July 1, 2021

*Con información de AFP y ESPN.