EE.UU. dice que es inevitable la llegada de ómicron al país

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden se reunió con su equipo de Sanidad respecto a la nueva variante de covid ómicron.

El presidente Joe Biden se reunió este domingo con su Asesor Médico Jefe, Anthony Fauci, y miembros de su Equipo de Respuesta Covid de la Casa Blanca sobre los últimos desarrollos relacionados con la variante Omicron. La Casa Blanca indica que el presidente proporcionará una actualización sobre la nueva variante y la respuesta de EE. UU. el lunes.

Fauci tiene la esperanza en las vacunas y reiteró que los refuerzos para individuos completamente vacunados brindan la protección más fuerte disponible contra Covid. La recomendación inmediata del equipo de respuesta de Covid a todos los adultos vacunados es recibir una vacuna de refuerzo lo antes posible.

Variante problemática, puede evadir inmunidad

Aunque Fauci confirmó que la cepa omicron aún no ha sido detectada en Estados Unidos, dijo en el programa "This Week" de ABC que era "inevitable" que golpeara al país. El médico calificó el domingo la variante omicron recién descubierta de Covid-19 como "problemática" y expresó su preocupación de que "podría evadir la protección inmunológica".

The President will provide an update about the new variant and the US response on Monday. — The White House (@WhiteHouse) November 28, 2021

“En este momento, lo que tenemos es una ventana hacia las mutaciones que se encuentran en esta nueva variante. Y son problemáticos por el hecho de que hay alrededor de 32 o más variantes en esa proteína de pico muy importante del virus, que es el fin comercial del virus ", dijo Fauci durante una entrevista en" Meet the Press "de NBC.

“Y hay alrededor de 10 o más de estas mutaciones que se encuentran en esa parte del virus, lo llamamos dominio de unión al receptor, que en realidad se une a las células de la nasofaringe y del pulmón”, continuó Fauci. “En otras palabras, el perfil de las mutaciones sugiere fuertemente que tendrá una ventaja en la transmisibilidad y que podría evadir la protección inmunológica que obtendría, por ejemplo, de un anticuerpo monoclonal o del suero convaleciente después de que una persona se haya infectado. y posiblemente incluso contra algunos de los anticuerpos inducidos por la vacuna ".