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El guatemalteco habría alertado a su esposa diciéndole que temía por su vida y minutos después, su teléfono se apagó.

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Autoridades en Virginia informaron sobre el hallazgo de un cuerpo que podría pertenecer a Edwin Alexander Villeda, un guatemalteco de 35 años que desapareció la semana pasada tras salir de su vivienda en Maryland.

El caso se remonta a la madrugada del 13 de noviembre, cuando el hombre llamó a su esposa Saydy Castro poco después de dirigirse a su trabajo en un taller mecánico. De acuerdo con la mujer, Villeda le expresó temor por su vida y le compartió su ubicación "por si algo le pasaba". Minutos más tarde, el teléfono del guatemalteco se apagó.

Edwin es originario de Izabal y tiene tres hijos. (Foto: Telemundo)

Por su parte, la policía indicó que el sábado 14 de noviembre recibió un reporte sobre una situación sospechosa en la cuadra 500 de Southlawn Lane, donde trabajaba Villeda. Al llegar, los agentes encontraron vidrios rotos y rastros de sangre, por lo que unidades especializadas comenzaron a investigar.

Más adelante, autoridades encontraron la camioneta de Edwin abandonada e incendiada en Virginia. En ese mismo estado, los investigadores encontraron un cadáver el jueves 19 de noviembre.

Edwin Alexander Villeda fue visto por última vez la madrugada del pasado 13 de noviembre. (Foto: DMV Noticias)

Hasta este viernes, aún no se ha confirmado oficialmente su identidad, pero se presume que podría tratarse del guatemalteco. Tampoco se han revelado detalles de las condiciones en que estaba el cuerpo.

La Oficina del Médico Forense realizará una autopsia para determinar la causa y las circunstancias de la muerte. En tanto, la Policía del Condado de Montgomery indicó que no hay sospechosos bajo custodia y que se realizan las investigaciones del caso.

*Con información de Univisión