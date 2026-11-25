Guatemala no está incluida entre las 14 economías con nuevas medidas arancelarias por parte del gobierno de Estados Unidos.
OTRAS NOTICIAS: Banguat prevé que el ritmo de remesas se desacelerará al 3% en 2027
El Ministerio de Economía dio a conocer que Guatemala no figura entre los 14 socios comerciales con nuevas propuestas arancelarias impuestas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
Según las publicaciones oficiales, los aranceles a China podrían incrementar hasta en un 40 % en caso no se alcancen los acuerdos alcanzados por el presidente de EE.UU., y su homólogo Xi Jinping, recientemente.
Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, dio a conocer la medida y dijo en una entrevista con CNBC: "proponemos una serie de aranceles selectivos para responder a este problema de sobreproducción".
La Agence France Press (AFP) informó que EE.UU. acusa a China y la UE, de apoyar a sus industrias mediante subvenciones que considera ilícitas.
Dichos gravámenes podrían llegar al 20% en el caso de los productos procedentes de China y no entrarán en vigor hasta dentro de un mes, periodo que permitirá al público y a las empresas presentar observaciones por escrito sobre las propuestas.
Las medidas propuestas afectan a China y a la UE, así como a India, Bangladés, Camboya, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. El USTR no se pronunció en este momento con respecto a México y Noruega, también investigados.