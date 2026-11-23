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El Mundial de fútbol femenino de 2031 se celebrará en Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, anunció el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante un Congreso extraordinario este lunes, en el que también se decidió que Reino Unido reciba la edición de 2035.

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Estos anuncios no constituyen una sorpresa, ya que ambas candidaturas no tenían rival para la organización de estos torneos planetarios, cuya próxima edición tendrá lugar en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

"Es una oportunidad histórica para acelerar el desarrollo del fútbol femenino en todo el mundo", celebró Cindy Parlow Cone, la presidenta de la Federación Estadounidense.

"Vamos a celebrar la fuerza del fútbol femenino", añadió Parlow, también vicepresidenta de la FIFA.

Estados Unidos y México albergarán así una segunda copa del mundo en cinco años, tras la celebración del Mundial masculino en junio y julio últimos, organizado conjuntamente con Canadá.

Será la tercera edición del Mundial femenino en suelo estadounidense, después de los de 1999 y 2003.

Introducing the hosts of the FIFA Women’s World Cup 2031! #FIFAWWC https://t.co/jQI28iuCn3 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 23, 2026

Referencia histórica en el fútbol femenino, Estados Unidos ha ganado el título mundial en cuatro ocasiones, lo que constituye un récord.

Con motivo del Mundial 2031, que marcará el 40º aniversario del torneo, éste pasará de 32 equipos participantes a 48, como la edición masculina de este año.

El Reino Unido también se asegura la organización de una segunda competición de gran envergadura en unos pocos años, después de la Eurocopa masculina de 2028, para la cual contará igualmente con el apoyo de la República de Irlanda.

De los cuatro países que acogerán este acontecimiento —Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia—, son las inglesas quienes tienen el mejor equipo, avaladas por sus dos Eurocopas ganadas de forma consecutiva.

Pero aún no han conquistado el Mundial, del que serán uno de los equipos favoritos en Brasil el año próximo, al igual que España, vigente campeón.

Será la primera Copa del Mundo organizada en Inglaterra desde el Mundial masculino de 1966, año del único título de los Three Lions en hombres.

*Con información de AFP