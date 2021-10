Policía investiga el caso de hombre que cayó sobre un carro en EE. UU.

El hombre de 31 años no ha querido dar su identidad a las autoridades, tras protagonizar una milagrosa caía en Nueva Jersey.

Un individuo sorprendió a varias personas que lo vieron caer de un edificio sobre el techo de un carro que quedó destruido con el impacto.

Christina Smith, una mujer que fue testigo del incidente, resaltó que probablemente el abrigo que vestía el hombre pudo haberlo salvado de heridas más profundas tras el choque.

Sin embargo, el hombre resistió al impacto y luego se tiró al suelo donde se quejaba por las heridas. Smith resaltó que el hombre decía que “él se quería morir” y que lo dejaran.

“Así que se quedó allí hasta que llegaron las autoridades y socorristas. Seguía diciendo: 'Déjame en paz, quiero morir'. Vi claramente que uno de sus brazos estaba roto, pero estaba consciente, se estaba moviendo”, dijo Smith.

El hombre quedó muy herido al desplomarse sobre el carro. (Foto: New York Post)

El hombre no trabajaba dentro del edificio y no estaba claro por qué estaba allí, dijeron trabajadores y testigos. Se negó a dar su nombre a la Policía y no estaba cooperando, según una fuente relacionada con el caso.

La Policía estaba investigando el jueves, pero dijo que el incidente no involucra circunstancias sospechosas.