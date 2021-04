Policía de Los Angeles mata a conductor que portaba chaleco antibalas

"El conductor, que portaba un chaleco antibalas, salió de su automóvil con la mano derecha escondida" en su espalda, dijo la Policía.

___

___

La Policía de Los Angeles, California, anunció el sábado que fue abatido un conductor que llevaba un chaleco antibalas, tras haber chocado con una patrulla en Hollywood.

El hecho se produjo en Sunset Boulevard, según tuiteó la Policía. Después de incidente, "el conductor, que portaba un chaleco antibalas, salió de su automóvil con la mano derecha escondida" en su espalda, dijeron.

Según indicaron, el hombre "se desplazó hacia los policías, que habían abandonado su patrullero, contó '3, 2, 1', empezó a mover su brazo hacia la parte delantera de su cuerpo, y entonces un policía disparó", agregaron.

El hombre murió en el acto, según la Policía.

Miembros del departamento que investiga los casos en los que la Policía se ve implicada en un tiroteo, se desplazaron al lugar, agregó la misma fuente.