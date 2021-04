EE.UU. prohíbe ingreso a legislador paraguayo por corrupción

El Gobierno de Estados Unidos prohibió este martes el ingreso al país del legislador paraguayo Ulises Quintana, del gobernante Partido Colorado, señalándolo de participar en importantes actos de corrupción y de estar involucrado con el crimen organizado transnacional.

"Hoy anuncio la designación pública de un representante en la Cámara Baja de la Legislatura paraguaya, Ulises Rolando Quintana Maldonado, debido a su participación en corrupción significativa", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

"El señor Quintana participó en actos que facilitaron la delincuencia organizada transnacional, socavaron el estado de derecho y obstruyeron la confianza de la población en los procesos públicos de Paraguay", agregó en una declaración.

El secretario de Estado estadounidense tiene la potestad por ley de impedir el ingreso al país de un representante de un gobierno extranjero y sus familiares inmediatos por "su participación directa o indirecta" en actos de corrupción.

La prohibición de ingreso a Estados Unidos de Quintana alcanza también a su esposa, Mirtha Beatriz Esperanza Fariña Velausteguiz.

Paraguayan Representative Ulises Quintana’s corrupt actions facilitated transnational organized crime and undermined the rule of law in Paraguay. I am publicly designating him ineligible for entry into the U.S. We stand #UnitedAgainstCorruption with the people of Paraguay. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 6, 2021

Esta decisión "reafirma el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción en Paraguay, la región de la triple frontera (paraguaya, argentina y brasileña) y a nivel mundial", concluyó Blinken.

Quintana fue elegido diputado hace tres años por el movimiento político del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez.

En septiembre de 2018, en el marco de la detención del presunto narcotraficante paraguayo Reinaldo "Cucho" Cabañas, Quintana fue imputado de narcotráfico, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La Fiscalía sostuvo que Quintana había recibido apoyo financiero de Cabañas para su campaña electoral. La prensa local publicó fotos de Quintana y de Cabañas posando con Abdo Benítez y también con el expresidente Horacio Cartes.

Lo último. EE.UU. identifica a Ulises Quintana como responsable de actos significativos de corrupción durante su permanencia como Diputado en el Congreso. Emite restricción de ingreso para él y su esposa Mirtha Beatriz Fariña. pic.twitter.com/N6vuHg1eL3 — Juan Cáceres Troche (@Juanctpy) April 6, 2021

Se entrega a la justicia

Prófugo por unos días, Quintana se presentó ante la justicia y fue remitido a la cárcel militar Viñas Cué, en las afueras de Asunción.

Allí permaneció en prisión preventiva hasta julio de 2019, cuando una jueza le otorgó libertad condicional. Pero dos meses después, ante el peligro de fuga, fue enviado nuevamente a prisión, donde estuvo hasta fines de octubre de 2020, cuando un tribunal de apelaciones suspendió su fallo.

Quintana promueve su candidatura a alcalde de Ciudad del Este, la segunda más importante del país, ubicada en la frontera con Argentina y Brasil, para las elecciones municipales de noviembre de este año.