EE.UU. recupera lentamente la normalidad en el tráfico aéreo

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De a poco se ha comenzado a recuperar la normalidad del tráfico aéreo en Estados Unidos tras caos por cancelaciones y retrasos de vuelos durante el fin de semana.

El tráfico aéreo en Estados Unidos comienza a volver a normalidad este lunes, luego de tres días de alteraciones generadas por una orden de la autoridades aeronáuticas de suspender los vuelos.

Durante este lunes por la mañana, se cancelaron 276 vuelos y 850 sufrían retrasos, según el sitio de seguimiento aéreo FlightAware, lo que representa una cierta mejoría respecto al domingo, cuando fueron cancelados 2,300 y 10,000 sufrieron retrasos.

El gobierno estadounidense aseguró que una actualización defectuosa de los sistemas de los equipos de comunicaciones provocó la suspensión, una decisión que las autoridades ya tomaron en 2023 por un fallo informático y en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre.

Tras horas de caos, los pasajeros comienzan a viajar. (Foto: AFP)

Trump culpa a Biden

Donald Trump culpó el domingo a su predecesor, Joe Biden. El presidente insistió en criticar la herencia que le dejó el demócrata y pidió al Congreso que apruebe fondos para modernizar el sistema de control de tráfico aéreo.

"La Administración Biden fue un desastre para la FAA", afirmó Trump, refiriéndose a la Administración Federal de Aviación.

"Todo lo que tocaban salía mal. Se gastó mucho dinero de forma imprudente, lo que empeoró un sistema antiguo y defectuoso más aún de lo que estaba cuando empezaron", señaló Trump.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, adelantó el domingo que la situación no recuperaría "por completo la normalidad", hasta última hora del lunes, dijo en la ABC News.

*Con información de AFP