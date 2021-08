EE.UU. reporta incremento considerable de migrantes guatemaltecos

Durante este 2021, Estados Unidos informa que más de 200 mil guatemaltecos han sido detenidos en la frontera de forma ilegal.

OTRAS NOTICIAS: Estados Unidos expulsa y abandona migrantes centroamericanos en una aldea de Petén

Pese a las restricciones establecidas por Estados Unidos (EE.UU.) para impedir la migración irregular, las autoridades estadounidenses reportan un incremento considerable de detenciones de guatemaltecos en la frontera con ese país durante este 2021.

Los desastres naturales, la violencia y la falta de oportunidades han sido un factor importante para que decenas de personas en Guatemala arriesguen su vida y traten de alcanzar el llamado "sueño americano", que al final se convierte en una pesadilla.

EE.UU. ha lanzado diversas campañas para persuadir a las personas. Les piden que no arriesguen su vida y que no viajen de manera irregular. También han tratado de coordinarse con los Gobiernos para combatir las causas estructurales, pero la migración crece cada vez más.

Denuncian a coyotes

Los traficantes aprovecharon el cambio de gobierno y la llegada del demócrata Joe Biden para implementar la supuesta idea que el ingreso está siendo más fácil, pero las autoridades estadounidenses lo han negado y advierten que el paso sigue cerrado.

Aduanas y Protección de Fronteras del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., muestran que en el año fiscal 2021 (de octubre 2020 a julio 2021) las detenciones de migrantes en la frontera sur se han incrementado considerablemente. Las cifras muestran un alza del 327.4%.

Los guatemaltecos detenidos

Guatemala es uno de los países del Istmo centroamericano con el mayor índice de detenciones. En este año fiscal han sido capturados 218,451 guatemaltecos, un 486.3% más en 2019 cuando fueron 37,259.

Rod Kise, oficial de Asuntos Públicos, Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. de la Oficina de Asuntos Públicos de Valle del Río Grande, explicó que muchas de las personas detenidas son localizadas en condiciones infrahumanas, eso si logran recibir apoyo antes de fallecer.

"Los coyotes (traficantes de humanos) han dicho que ahora es más fácil cruzar la frontera, pero no es cierto. No se está permitiendo el ingreso de manera irregular. Para los coyotes la gente es un negocio, no les importa su vida. Si ya no aguantan el camino, los dejan. Si están enfermos, los dejan. Pueden morir", señaló durante un diálogo con varios periodistas centroamericanos.

Incluso, Kise aseguró que el tráfico de personas se ha vuelto incluso más lucrativo que el narcotráfico y por eso buscan mecanismos para que las personas crean que es fácil cruzar, pero no lo es.

El oficial de Protección Fronteriza recordó que las condiciones climáticas en el lugar son complicadas. El calor es extremo durante el día y por la noche el frío es intenso. Y si las personas ya no pueden caminar, allí los dejan.

Regularmente los migrantes llevan pocas provisiones de agua y de alimentos. "Estamos encontrando más personas muertas en los ranchos. A los coyotes no les importan, los tratan como mandados", señaló.

Viacrucis en la frontera

Durante una visita realizada por Soy502 a la frontera sur de Río Bravo en 2020, días antes a que se registrara el primer caso de Covid-19 en Guatemala, se observó las condiciones en las que son detenidos los migrantes.

Muchos llevaban el cuerpo laceraciones. Habían sido sometidos a condiciones extremas. Debían caminar, principalmente durante la noche por caminos arenosos o entre el lodo y animales salvajes. Sus pies reflejaban el tormento que vivieron.

Las personas son sometidas a tramos peligrosos, muchos de los capturados presentan cuadros médicos de riesgo. (Foto: Jessica Gramajo/Soy502)

Kise reconoció que los coyotes han usado la falta de personal de la Patrulla Fronteriza que ha sido contagiada con Covid-19 para decir que la frontera tiene menos vigilancia. Incluso, utilizan reportes de prensa para que su mensaje sea más efectivo.

No obstante, recordó que además de personal cuentan con tecnología que va desde detectores de movimiento, hasta torres de videovigilancia o cámaras aerostáticas y visores nocturnos que pueden detectar a los grupos, todos colocados en puntos estratégicos que les permiten localizar a las personas.

Parte de la tecnología utilizada para detectar a grupos de migrantes que busquen cruzar de manera irregular hacia EE.UU. (Foto: Jessica Gramajo/Soy502)

"En la actualidad tenemos casi el 50% de los agentes de (la patrulla fronteriza) de Valle del Río Grande contagiados de Covid-19 o acompañando a personas que están en el hospital. Estamos trabajando con la mitad de los 3 mil agentes con los que contamos, pero tenemos tecnología y se han implementado más y nuevos métodos de localización", manifestó.

Niños no acompañados

Según Kise, la mayoría de los detenidos argumentan que huyen de sus países por el crimen relacionado con pandillas, por la corrupción en sus países y por la falta de oportunidades de trabajo.

Sin embargo, muchos buscan reunirse con sus familiares en EE.UU., principalmente los niños, quienes a criterio del oficial de Protección Fronteriza, corren un riesgo considerable, no sólo por la travesía, sino que también por los mismos traficantes de personas.

"Tenemos registrados a 164 coyotes por ofensas sexuales contra niños. ¿Quién sabe cuantos menores han sido sus víctimas? ¿Quién sabe cuántos niños ni llegan? Hay muchos peligros en el camino", lamentó.

Durante el año fiscal 2021, han sido detenidos 1,456 niños y adolescentes no acompañados, casi duplicando lo ocurrido el 2020 cuando fueron 687, incluso, el 2019 cuando no había pandemia, pues en ese año se detuvieron 951 menores.

Del total de niños y adolescentes detenidos, 52 han sido guatemaltecos. Si bien la cifra no es tan elevada, en 2020 fueron sólo nueve y en 2019 se detuvo a 13.

Mientras que la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid), el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicaron en un análisis de Caracterización de la Emigración que la mayoría de guatemaltecos que migran son hombres jóvenes de Huehuetenango, San Marcos y Quiché.

"La migración reciente de Guatemala tiene un rostros juvenil... El crecimiento de la migración podría agudizarse en el futuro cercano se no se consigue priorizar la inversión en adolescencia y juventud, así como crear empleo para alrededor de 300 mil jóvenes que buscarán entrar cada año al mercado laboral", manifestó el representante de la Unfpa, Pablo Salazar.

Sufrimiento

Buscar el sueño americano puede convertirse en una completa pesadilla. Los traficantes de personas suelen usar los caminos más complicados, según ellos, para evitar ser detectados por las patrullas fronterizas, pero a la vez, ponen en riesgo a las personas, que pagan hasta 50 mil quetzales (unos 6,500 dólares) para ingresarlos de manera irregular.

En las fronteras de México con EE.UU. la situación se está volviendo insostenible. Decenas de hombres, mujeres y niños están siendo detenidos y ya no son devueltos a sus países de origen. La mayoría no tiene ni cómo regresar.

Debido a los cambios establecidos en el título 42 que rige la Migración en EE.UU., por la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 deben esperar en el país vecino hasta que se resuelvan sus solicitudes de asilo.

De acuerdo con Kise, la mayoría de personas desconoce que pueden pedir asilo. Sólo un 5% lo hace cuando son detenidos, pero al momento de ser interrogados hay varias preguntas relacionadas con riesgos en sus países que deben de ser comprobables y es allí donde muchos advierten que huyen de la violencia.

En un video captado por la periodista Xeyli Alfaro, de Univisión, se observa a decenas de personas, entre ellos varias mujeres y niños, que esperan en México. Cada día ingresan en 8 y 11 buses llenos de personas. El problema es que son dejados a su suerte.

Los migrantes están siendo expulsados por el gobierno de México, asegura la Casa del Migrante Belén, ubicada en la frontera de El Ceibo.

La frustración y la desesperación son evidentes. Algunos vendieron todo para poder pagar el viaje hacia EE.UU. Fueron engañados por los coyotes, quienes les prometieron que el "sueño americano" era fácil de alcanzar.

En la frontera, sin apoyo y sin saber qué hacer. Mientras que las autoridades guatemaltecas indicaron que se han enterado de lo que está pasando en las fronteras por publicaciones de prensa y que han solicitado información oficial a México y EE.UU., pero llevan varios días diciendo lo mismo.

Cancillería, a través de su Departamento de Comunicación, argumentó que mantienen una coordinación para el retorno de los connacionales migrantes y que reiteran su compromiso de brindar asistencia. Pero al ser consultados sobre el incremento en la migración, indican que los datos oficiales los maneja EE.UU. y no ellos.

Al final, los migrantes que huyen de la violencia, de la corrupción, de la falta de oportunidades, de la pobreza, siguen estando solos. La mayoría regresa a sus comunidades sin nada y con muchas deudas. Su sueño se convierte en frustración, se vuelve una pesadilla.