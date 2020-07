EE.UU. se retira formalmente de la OMS, anuncia senador

El gobierno de Donald Trump retiró formalmente a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cumpliendo las amenazas que hizo en varias ocasiones al criticar al ente por su respuesta a la pandemia, informó este martes un senador estadounidense.

"El Congreso de Estados Unidos recibió la notificación de que el presidente retiró oficialmente a Estados Unidos de la OMS en medio de una pandemia", dijo en Twitter el senador demócrata Bob Menéndez.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone. — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020

En abril pasado Trump anunció la suspensión del financiamiento de Estados Unidos a la OMS en medio de la crisis mundial por la pandemia.

EE.UU. era el mayor contribuyente de la OMS, con un aporte de 400 millones de dólares (US$400,000,000) en el último año.