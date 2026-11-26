El exalcalde se declaró culpable de narcotráfico, por lo que una fiscalía de Estados Unidos solicitó una condena de 9 años de prisión.
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Romeo Ramos Cruz, exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, habría sido extraditado a Estados Unidos luego de ser vinculado al delito de narcotráfico.
Cabe recordar que Ramos Cruz fue detenido en Guatemala el pasado 15 de mayo de 2025 y fue extraditado el 4 de agosto de ese año.
Este jueves 26 de noviembre se dio a conocer que la Fiscalía de Estados Unidos solicitó una condena de 9 años de prisión (108 meses) luego que se declarara culpable el 27 de julio de 2026 de conspiración para importar cocaína.
Cabe resaltar que documentos judiciales presentados el 24 de noviembre en Washington D. C., entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, demuestran que Ramos Cruz sostuvo reuniones presenciales en la capital y videollamadas para negociar envíos de cocaína hacia EE. UU.
Además, las autoridades estadounidenses indican que, en una ocasión, el exfuncionario habría colaborado para encubrir un cargamento de cocaína procedente de Venezuela como si fuera un envío de cemento, incluso emitiendo una carta oficial del municipio para evitar inspecciones locales.
La audiencia de sentencia en la Corte del Distrito de Columbia, está programada para el 2 de diciembre. Además de los 108 meses de cárcel, la Fiscalía solicita tres años de libertad supervisada.