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El director ejecutivo de la Nvidia fue acusado de tener una relación extramarital con una supuesta espía.

Estados Unidos añadió este lunes a Megaspeed International a una lista negra comercial que le prohíbe comprar semiconductores avanzados, después de que el director ejecutivo de Nvidia fuera acusado de tener una relación extramarital con una ejecutiva de esa empresa de Singapur, sospechosa de espiar para China.

La empresa, junto con cuatro filiales en Malasia, Singapur y Tailandia, fue agregada a la Lista de Entidades del Departamento de Comercio por "actuar en contra de los intereses de seguridad nacional o de política exterior de Estados Unidos", dijo esa oficina en una notificación publicada en el Registro Federal.

La designación del lunes prohíbe que Megaspeed compre chips de inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas sin una licencia del gobierno estadounidense.

Le fue infiel a su esposa, con dos de sus empleadas y una espía china. Lo corrieron de su propia empresa, publicó “aquí estoy cuando me necesiten” dos semanas después regresó como CEO de Nvidia, entre aplausos y gritos de emoción. Jensen Huang https://t.co/73dcZGITj7 — Indie 505 (@Indie5051) November 24, 2026

Jensen Huang, de 63 años, había salido de Nvidia después de informes de que tenía una relación con Alice Huang -sin relación de parentezco-, una exejecutiva de Megaspeed, empresa que compró chips de Nvidia por valor de miles de millones de dólares.

Huang fue reincorporado como director ejecutivo de Nvidia el lunes por la mañana.

Con información de AFP