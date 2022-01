Balacera en supermercado de Estados Unidos deja heridos en Año Nuevo

Cuatro personas se encuentran graves tras resultar heridas por un fuerte tiroteo que se registró en un centro comercial antes de la celebración de Año Nuevo.

Minutos previos a la celebración del Año Nuevo se desató un fuerte tiroteó en un centro comercial en Los Ángeles, Estados Unidos, situado en South Avalon Boulevard.

Las unidades de emergencia de ese Estado fueron alertados sobre el incidente, en donde respondieron de inmediato y al llegar al lugar seis personas se encontraban heridas y cuatro de ellas requirieron hospitalización.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, dos hombres iniciaron el tiroteo afuera de una tienda que estaba dentro del comercio, sin embargo, no hubo detenidos.

De momento se desconoce el motivo por el cual se registró dicho ataque, pero las autoridades informaron que ya iniciaron una investigación para dar con los responsables.

Los hospitalizados

En cuanto a las víctimas, los Bomberos declararon que dos personas se encuentran en estado crítico y los otros dos grave, mientras que el resto de lesionados se negó a recibir atención hospitalaria.