Un tráiler perdió el control al intentar girar, patinando entre dos salidas de una autopista y quedando a punto de caer al vacío.
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El Departamento de Transporte de Ohio, Estados Unidos publicó un video que muestra cómo el medio de transporte patinó y quedó entre las intersecciones.
¿Dónde y por qué ocurrió el incidente?
El evento ocurrió en la I-75 y SR-25 (cerca de Toledo, Ohio). Las autoridades realizan una investigación para saber el motivo del accidente.
De manera oficial el el canal CBS News publicó el momento en el que ocurre el percance.