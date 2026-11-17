-

Las autoridades estadounidenses han indicado que solamente será una prueba sin cortes de señal.

OTRAS NOTICIAS: Accidente deja un conductor fallecido y afecta el tránsito en ruta al Pacífico

Una prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia se realizará la tarde de este martes en Estados Unidos, durante un momento de ansiedad.

Agencias gubernamentales y cadenas de televisión le piden a los estadounidenses que no se alarmen, ya que solamente será una prueba.

La misma se escuchará alrededor de las 14:20 horas del este, y tendrá una duración aproximada de un minuto, siendo transmitida por radio, televisión abierta, cable y satélite, pero no por teléfono.

Esta prueba es obligatoria por ley y ya había sido programada desde hace meses, pero para algunos es inoportuna por las recientes noticias de sistemas frágiles y fallos tecnológicos en el país.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) publicó en su cuenta de X lo siguiente: "Sin cortes de señal, sin emergencias secretas. Simplemente nuestra prueba rutinaria, obligatoria por ley, en televisión y radio aproximadamente a las 2:20 p. m. (hora del este)".

We’ve heard a lot of rumors about tomorrow’s EAS test. Let’s clear things up. It lasts 1 minute, and no action is required. No blackouts, no secret emergencies. Just our legally mandated, routine test on TV and radio at approximately 2:20 PM ET: https://t.co/WGD7xCuRDB https://t.co/HEErLQVKga — FEMA (@fema) November 16, 2026

El mensaje

De acuerdo con medios locales, el mensaje que se escuchará dirá: "Esta es una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público".

Si se llegara a producir una emergencia real o un fenómeno meteorológico importante este martes, la FEMA y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) podrían posponerla. La fecha alternativa para la prueba a nivel nacional es el próximo 3 de diciembre.

On Nov 17 at 2:20 PM ET, FEMA and @FCC will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System on TV and radio. This legally required, regularly scheduled test ensures critical, life-saving messages can reach Americans when it matters most during major emergencies. https://t.co/pKnRX3N8AK — FEMA (@fema) November 9, 2026

*Con información de CNN