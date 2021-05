EE.UU.: Ofrecen premios en efectivo para vacunarse contra el Covid-19

Varios estados ofrecen ganarse la lotería a cambio que los ciudadanos se vacunen.

Los incentivos de premios en efectivo para que la gente se vacune están tomando forma en varios puntos de Estados Unidos para impulsar una campaña de inoculación contra el covid-19 que se está ralentizando.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció hace una semana que cinco adultos vacunados podrán ganar un millón de dólares cada uno en la lotería estatal llamada "Vax-a-Million".

El estado de Maryland presentó el jueves un programa de lotería propio que ofrece hasta 2 millones de dólares a los residentes que se vacunen. "El objetivo es simplemente conseguir a esas personas reticentes, o a las que simplemente no han pensado en ello", dijo el gobernador Larry Hogan.

Alrededor del 67% de los habitantes de Maryland mayores de 18 años han recibido hasta ahora al menos una dosis de la vacuna, según las cifras oficiales.

A partir del martes, la lotería de Maryland seleccionará al azar una persona al día de una lista de personas que se han vacunado para ganar un premio de 40,000 dólares. Habrá 40 sorteos a lo largo de 40 días por 40.000 dólares y un sorteo final el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, por 400,000 dólares.

Announcing the Maryland Lottery $2 Million VaxCash Promotion! From May 25th – July 3rd, one lucky vaccinated Marylander will win $40,000 each day! And on July 4th, one lucky vaccinated Marylander will win $400,000! Learn more here: https://t.co/cUK1ERVCdF pic.twitter.com/sxZRGOlqO8 — Maryland Lottery (@MDLottery) May 20, 2021

Lotería en Nueva York

En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo anunció un programa que proporcionará raspes de lotería a las personas mayores de 18 años que se vacunen. "Sabemos que las vacunas son la pieza vital del rompecabezas que necesitamos para aplastar el covid de una vez por todas", dijo Cuomo en un comunicado.

El presidente Joe Biden fijó el objetivo de vacunar al menos al 70% de la población estadounidense para el 4 de julio, pero el ritmo de inoculación se ha ralentizado tras un rápido comienzo y las autoridades locales, estatales y federales buscan formas de conseguir más inmunizaciones, a veces asociándose con restaurantes y otros negocios.

Las promociones incluyen cerveza gratis, donas, entradas de béisbol y bonos de ahorro para las personas que se vacunen.