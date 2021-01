La arqueóloga dominicana, Kathleen Martínez, y un grupo de investigadores descubrieron 16 catacumbas grecorromanas en Alejandría, Egipto.

Las autoridades de Egipto informaron que se trata de edificaciones pertenecientes a épocas de auge de las culturas griega y romana.

(Fotografía: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

(Fotografía: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

Las momias localizadas estaban cubiertas por cartonaje, un envoltorio funerario de color dorado. Además, encontraron en ellas, láminas de oro en forma de lengua, lo cual se colocaba en el lugar de la lengua, pues pensaban que así el difunto podría conseguir hablar, en el otro mundo, con Osiris, el dios que juzgaba a los muertos.

Además, encontraron adornos de oro, entre ellos una corona con cuernos y una cobra en la frente, y un collar dorado en forma de halcón, que es símbolo de Horus, dios de los cielos.

16 Greco-Roman era burials in rock-cut tombs unearthed, at the Temple of Taposiris Magna, west of #Alexandria, #Egypt.

A number of mummies were discovered in the shafts, although they are reportedly in a poor state of preservation. pic.twitter.com/O0jRlqGoZo — DNE Buzz (@Dnebuzz) January 30, 2021

Kathleen Martínez lidera una expedición desde 2005, con el propósito de encontrar la tumba de Cleopatra. En su camino por localizarla, en los últimos diez años, la arqueóloga y su grupo han localizado objetos de enorme valor.