Videos compartidos en redes sociales evidenciaron la magnitud de las llamas en la capital de egipto, donde fallecieron 30 personas.
OTRAS NOTICIAS: Brasil: lluvias por El Niño causan seis muertos y desastres en viviendas (videos)
Un incendio arrasó este miércoles una zona densamente poblada de El Cairo, la capital de Egipto, y causó al menos 30 muertos, según informó el Ministerio de Salud egipcio.
En imágenes grabadas por transeúntes y verificadas por la AFP se ve un incendio de grandes proporciones y enormes nubes de humo que se elevaban desde el barrio de Al Warraq, en el distrito de Imbaba, provincia de Guiza.
El incendio habría iniciado luego que un camión cargado de combustible volcara en una autopista muy transitada, alcanzando varios vehículos, algunos de ellos de transporte público.
Se enviaron unas cuarenta ambulancias al lugar, donde también se localizaron al menos 15 heridos, quienes fueron trasladados al hospital.
Imágenes posteriores demuestran cómo quedaron algunos vehículos tras el siniestro.