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Videos compartidos en redes sociales evidenciaron la magnitud de las llamas en la capital de egipto, donde fallecieron 30 personas.

Un incendio arrasó este miércoles una zona densamente poblada de El Cairo, la capital de Egipto, y causó al menos 30 muertos, según informó el Ministerio de Salud egipcio.

En imágenes grabadas por transeúntes y verificadas por la AFP se ve un incendio de grandes proporciones y enormes nubes de humo que se elevaban desde el barrio de Al Warraq, en el distrito de Imbaba, provincia de Guiza.

| URGENTE: Informes de más de 30 personas muertas después de que un camión que transportaba productos petrolíferos se volcó al girar en la Autopista de Circunvalación de El Cairo, desencadenando una explosión masiva y un incendio que se propagó a varios vehículos cercanos, según el Ministerio de Salud de Egipto. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 25, 2026

El incendio habría iniciado luego que un camión cargado de combustible volcara en una autopista muy transitada, alcanzando varios vehículos, algunos de ellos de transporte público.

Se enviaron unas cuarenta ambulancias al lugar, donde también se localizaron al menos 15 heridos, quienes fueron trasladados al hospital.

Imágenes posteriores demuestran cómo quedaron algunos vehículos tras el siniestro.

Para poder rescatar algunos cuerpos calcinados, se necesitó de una excavadora. (Foto: AFP)

Según el Ministerio de Salud de Egipto, 30 personas fallecieron y al menos 15 resultaron heridas. (Foto: AFP)