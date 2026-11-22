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El Ejército apoyó en las labores de limpieza de la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora.

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Personal de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), a través del Comando Aéreo Central, participó en las labores de limpieza de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional La Aurora para retirar los residuos o materiales extraños en el área.

Dichos objetos, conocidos como depósitos extraños (FOD, por las siglas en inglés de Foreign Object Debris), quedaron como residuos de grama de áreas verdes aledañas a la pista tras maniobras de despegue de helicópteros militares de Estados Unidos.

La intervención contribuyó a restablecer las condiciones de seguridad operacional de la pista. (Foto: Mindef/Soy502)

Según informó el Ejército de Guatemala, la intervención permitió restablecer las condiciones necesarias para las operaciones aéreas y recuperar la funcionalidad de la pista.

"Esta intervención contribuyó a restablecer las condiciones de seguridad operacional de la pista y a recuperar la viabilidad del tránsito aéreo, un servicio esencial para la conectividad, el comercio, el turismo y la movilidad de miles de personas", reportaron las autoridades militares.

La pista de aterrizaje del AILA había quedado inoperativa por la presencia de residuos y objetos extraños. (Foto: Mindef/Soy502)

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), las labores de limpieza estuvieron a cargo de los Equipos de Seguridad de la Aviación, Operaciones, Infraestructura Aeroportuaria y del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, junto a personal de la FAG.

Las labores de limpieza se ejecutaron durante poco más de una hora.