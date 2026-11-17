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Gobernación pondrá a disposición del MP las capacidades de investigación y seguridad del Estado para esclarecer el atentado.

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El Gobierno condenó el ataque armado perpetrado en contra de una fiscal del Ministerio Público (MP) encargada de la persecución de delitos electorales y anunció que las fuerzas de seguridad colaborarán con las investigaciones para esclarecer el crimen.

Por medio de un comunicado el Organismo Ejecutivo informó que el presidente Bernardo Arévalo instruyó al ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, a brindar apoyo al MP.

Asimismo, pidió facilitar las capacidades de investigación y seguridad del Estado para identificar a los responsables del atentado.

La disposición busca contribuir al esclarecimiento de los hechos y garantizar que tanto los autores materiales como intelectuales del ataque sean identificados y llevados ante la justicia.

El Gobierno de Guatemala informa a la población: https://t.co/Sk9zAnPmkr — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) November 17, 2026

"Ninguna amenaza ni acto de violencia puede estar por encima de la ley", señaló el Gobierno en su pronunciamiento.

El Ejecutivo también aseguró que las instituciones estatales trabajan para garantizar que los funcionarios públicos puedan ejercer sus responsabilidades sin amenazas, intimidaciones o presiones.

También indicó que las fuerzas de seguridad mantendrán el trabajo conjunto con el MP para garantizar la protección del personal encargado de la administración de justicia y de las instituciones vinculadas con el proceso electoral.

"Este atentado constituye una grave agresión no solo contra una operadora de justicia sino también contra la institucionalidad democrática y el Estado de derecho", destacó el comunicado.

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Asimismo, el Gobierno advirtió que los ataques contra quienes tienen la responsabilidad de investigar delitos electorales también representan una amenaza para el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades.

El Organismo Ejecutivo reiteró que continuará trabajando para garantizar la seguridad de la población y proteger a los funcionarios públicos frente a posibles actos de violencia relacionados con el ejercicio de sus responsabilidades.

También reafirmó su compromiso con la democracia, el respeto a la voluntad popular y la celebración de procesos electorales libres, transparentes y legítimos.

En ese sentido, aseguró que actuará dentro del marco legal para evitar que el atentado quede en la impunidad.