Ejército y PNC continúan con los operativos en Zacapa e Izabal (videos)

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Las fuerzas armadas realizan los operativos de control y seguridad por el Estado de Sitio en Zacapa e Izabal.

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El Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) continúan realizando los operativos en conjunto durante el estado de Sitio decretado en Zacapa e Izabal tras violentos hechos ocurridos en las últimas semanas.

Ambas instituciones trabajan para mantener el control de los corredores estratégicos de dichos departamentos, "con acciones firmes, sostenidas y sin pausa", dijo el Ejército.

Las fuerzas armadas se preparan para los operativos. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

De acuerdo con las fuerzas armadas, estas acciones se han realizado en La Unión, El Estor y Playitas, en donde se han colocado puestos de control y registro.

Asimismo, las autoridades indicaron que todo se ha estado realizando con estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República de Guatemala, y con respeto a los derechos humanos.

Agentes policiales forman parte de los operativos de seguridad. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

El estado de Sitio fue publicado el pasado domingo 15 de noviembre en el Diario Oficial, el mismo estará vigente durante 30 días con la intención de reforzar las acciones de seguridad.

Militares se preparan para los operativos este lunes durante el estado de Sitio en Zacapa e Izabal. Video: Jorge Senté / Nuestro Diario https://t.co/KwUEmKsMq4 — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 16, 2026

Una masacre ocurrida la madrugada del pasado viernes en Zacapa, en donde murieron cinco personas, más otra balacera que dejó dos muertos en Izabal, sumado a múltiples crímenes, incluyendo el asesinato de Julio Portillo, han provocado que se extremaran las acciones.

De momento, con vehículos militares y patrullas policiales se realizan los operativos en distintos puntos.

*Con información de Jorge Senté