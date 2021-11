Elenco de "Harry Potter" se reunirá para un programa especial de aniversario

El elenco de "Harry Potter" se reunirá para celebrar el vigésimo aniversario de la primera película de la querida franquicia.

Los actores Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson viajarán de regreso a Hogwarts por primera vez para el especial retrospectivo "Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts", que se lanzará a la medianoche del día de Año Nuevo, el 1 de enero, en HBO Max. .

El especial contará la historia del making-of a través de entrevistas y conversaciones del elenco con los actores, anunció HBO Max.

Los actores, que interpretaron al icónico trío de magos: Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, se unirán al cineasta Chris Columbus y otros miembros del elenco de las ocho películas.

Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Tom Felton, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Imelda Staunton, James Phelps y Oliver Phelps estarán entre los miembros del elenco que se reunirán para el especial de aniversario.

"Ha sido un viaje increíble desde el debut de la película Harry Potter y la piedra filosofal, y ser testigo de cómo ha evolucionado hacia este extraordinario universo interconectado ha sido mágico, por decir lo mínimo", dijo Tom Ascheim, presidente de Warner Bros. Global Infantil, Joven y Clásicos.

“Esta retrospectiva es un tributo a todas las personas cuyas vidas fueron tocadas por este fenómeno cultural, desde el talentoso elenco y equipo que vertieron su corazón y alma en esta extraordinaria franquicia cinematográfica hasta los apasionados fanáticos que continúan manteniendo vivo el espíritu del Mundo Mágico 20 años después".

Un primer vistazo al especial debutará durante el estreno de "Harry Potter: Torneo de casas de Hogwarts" el 28 de noviembre en TBS y Cartoon Network.