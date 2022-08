Otro gigante se tambalea: Grandes pérdidas en Warner Discovery por cambios en HBO

Más de 800 millones de dólares en pérdidas como consecuencia de los cambios en el servicio de streaming de HBO Max

Desde la fusión de WarnerMedia con Warner Bros. Discovery hace solo unos meses, gran parte del contenido que los servicios de streaming ofrecen ha sido cancelado de las plataformas.

Estas decisiones se reflejan en las pérdidas de valor que presentó la compañía el pasado viernes, donde se detalló que sufrió una reducción de 825 millones de dólares, luego de cancelaciones de alto calibre de DC y TBS-TNT.

Warner Bros. Discovery has taken a write-down of $825 million since the merger — and that number will only get bigger when #Batgirl and Scoob! are included in Q3 reports. https://t.co/wXQZW4njJU — /Film (@slashfilm) August 6, 2022

En esa cifra, se presenta un deterioro de 496 millones en contenido, así como cancelaciones de desarrollo de contenido de 329 millones.

“Los deterioros de contenido y las cancelaciones de desarrollo fueron el resultado de una revisión estratégica global del contenido luego de la Fusión”, dijeron en la presentación.

La distribución de las pérdidas de valor se centran en su negocio de redes y su negocio de DTC, que incluye diversos servicios de transmisión como HBO Max y Discovery+.

Según presentaron, las deficiencias de contenido se centraron en programas ya producidos, o bien, en producción, y las cancelaciones fueron para contenidos que aún estaban por desarrollarse.

Cabe resaltar que los elevados números no incluyen a Batgirl, la cual se canceló en esta semana por razones de dar "prioridad" a otros proyectos, pese a que estaba casi lista para estrenarse.

"Calidad y no cantidad"

Según declaró el CEO de Warner Bros Discovery, David Zaslav, para el próximo año busca unos 3 mil millones de dólares en ahorros de costos en vinculados a la fusión.

Dichos ahorros serían producto de fusiones de sistemas tecnológicos (como la unión de HBO Max con Discovery+) oficinas, y hasta despidos.

“Poseer el contenido que realmente resuena con la gente es mucho más importante que simplemente tener mucho contenido”, dijo Zaslav en una llamada sobre ganancias el pasado jueves.