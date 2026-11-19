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Conozca a Elgi Walter Boteo García, destacado escritor y docente de Salamá, Baja Verapaz, cuya trayectoria de 50 años ha sido honrada con la Orden Nacional Francisco Marroquín.

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Más allá de los reconocimientos recibidos, la mayor satisfacción del escritor Elgi Boteo ha sido compartir el conocimiento y dejar testimonio de la historia de Salamá, Baja Verapaz, a través de la enseñanza y la escritura, para que las nuevas generaciones conozcan y valoren sus raíces.

Con más de cinco décadas dedicadas a la docencia, la investigación y la comunicación, Elgi Walter Boteo García se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la cabecera departamental de Baja Verapaz por su aporte a la educación y al rescate de la historia local.

Sus publicaciones documentan relatos, personajes y acontecimientos de Salamá. (Foto: Cortesía de Elgi Walter Boteo)

Nació el 6 de julio de 1953 en Salamá. Boteo García nació en el seno del hogar formado por Carlos Oscar Boteo Rodríguez, originario de Acatempa, Jutiapa, y Servanda Rafaela García, originaria de Salamá, quienes le inculcaron los valores de la educación, el trabajo y el compromiso con su comunidad.

Es maestro de educación primaria rural, licenciado en Educación, escritor, periodista, locutor e investigador de la historia y los personajes de su municipio.

Junto a su esposa, luego de recibir la Orden Nacional Francisco Marroquín de manos del presidente Bernardo Arévalo. (Foto: Cortesía de Elgi Walter Boteo)

Es egresado de la Escuela Normal Rural No. 4 de Salamá, institución que actualmente dirige, al igual que el colegio Ciencia y Desarrollo.

Su trayectoria en los medios de comunicación incluye labores como corresponsal de emisoras de radio y canales de televisión a nivel nacional. También fue locutor y director de Radio La Voz del Valle y cofundador del canal local Star Chanel.

Elgi Walter Boteo García ha dedicado más de 50 años a la educación y la investigación histórica. (Foto: Cortesía de Elgi Walter Boteo)

En el ámbito cultural impulsó la creación de la Casa de la Cultura de Salamá y fue cofundador de la Fundación de Defensa del Medio Ambiente de Baja Verapaz (Fundemabv). Además, participó en proyectos periodísticos como El Heraldo Estudiantil, Expresión y el periódico Minerva.

A lo largo de 50 años de servicio ha ejercido la docencia en Sacualpa, Purulhá, San Jerónimo, San Miguel Chicaj y Salamá. Es reconocido en las disciplinas de cuento, novela y poesía, enfocándose principalmente en recopilar y escribir relatos, anécdotas, crónicas locales e historias populares de Salamá, las cuales forman parte de la identidad oral y escrita de Baja Verapaz.

Además de escritor, ha formado generaciones de maestros en Baja Verapaz. (Foto: Cortesía de Elgi Walter Boteo)

Entre sus publicaciones destacan El salamatecazo, Huellas del recuerdo, Páginas doradas de mi Escuela Normal, Relatos de apariciones y misterios de mi pueblo y Crónica de una fuga en Salamá.

Su trayectoria ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas la Orden Nacional Francisco Marroquín, recibida en 2024 como máxima condecoración a la excelencia magisterial, y el Diploma de Honor al Mérito, otorgado por la Municipalidad de Salamá en 2025 por su aporte a la cultura del municipio.

Con cada libro, investigación y en cada aula en la que ha impartido clases, ha construido un legado que trasciende el tiempo y continúa enriqueciendo el patrimonio histórico, educativo y cultural.