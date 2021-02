Elisha Sam anota un sorprendente gol de escorpión (video)

Elisha Sam, jugador del Notts County de la National League de Inglaterra, marcó un golazo en el partido disputado ante el Oxford FC, correspondiente a los cuartos de final de la FA Trophy.

___

___

El video lo compartió el mismo Notts County, de Inglatera. Su jugador, Elisha Sam, sorprendió a todos con un increíble gol de escorpión, digno del premio Puskas.

"Abróchate el cinturón para conseguir uno de los goles más ridículos que jamás hayas visto", fue el mensaje del club para acompañar el video.

Se jugaba el segundo tiempo del partido contra el Oxford FC, en el minuto 72, el futbolista belga de 23 años apenas levantó la pierna derecha y contactó el balón que se fue directo al fondo de la red rival, dejando al portero sin posibilidades.

Este tanto le dio el 2-1 a su equipo, que se llevó la victoria gracias a un doblete de Sam, quien se convirtió en la estrella del encuentro.

Mira aquí la jugada:

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! pic.twitter.com/kmmMj5tlb8 — Notts County FC (@Official_NCFC) February 27, 2021