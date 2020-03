Elizabeth Warren abandona carrera por la presidencia de EE.UU.

La aspirante demócrata a la Casa Blanca Elizabeth Warren, que llegó a liderar las encuestas de intención de voto a nivel nacional, abandonará la carrera por la nominación partidaria tras malos resultados en las internas en varios estados, informaron el jueves medios estadounidenses.

Warren, una senadora progresista de Massachusetts de 70 años, hablará con su equipo de campaña el jueves y anunciará que suspenderá su candidatura presidencial, según CNN.

NEWS: Biden and Warren spoke yesterday, in addition to her call with Sanders, per a source familiar with the call. https://t.co/Ja4iB9ugzG — Shane Goldmacher (@ShaneGoldmacher) March 5, 2020

La salida de Warren ocurre un día después de que el otro candidato demócrata, Michael Bloomberg abandonara también la carrera por la Casa Blanca tras los malos resultados del "supermartes".

Finalmente, la carrera por la candidatura demócrata se concentra solo en Joe Biden (el previsible gran triunfador) y Bernie Sanders. Ambos compiten para ser los candidatos que pretenden vencer a Donald Trump quien buscará su reelección en los Estados Unidos.

Trump reacciona

Como ya es habitual en el presidente Donald Trump, recurrió a su cuenta de Twitter para mandar un mensaje tras la salida de la senadora refiriéndose a ella como Elizabeth "Pocahontas" Warren.

Elizabeth “Pocahontas” Warren, who was going nowhere except into Mini Mike’s head, just dropped out of the Democrat Primary...THREE DAYS TOO LATE. She cost Crazy Bernie, at least, Massachusetts, Minnesota and Texas. Probably cost him the nomination! Came in third in Mass. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2020

"Elizabeth "Pocahontas" Warren, que no iba a ninguna parte, excepto a la cabeza de "Mini Mike" (Bloomberg), acaba de abandonar la primaria demócrata... TRES DÍAS DEMASIADO TARDE. Le costo al "Loco" Bernie (Sanders) al menos: Massachussets, Minnesota y Texas ¡Probablemente le haya costado la nominación! Llegó tercero en misa", dijo Trump en sus redes.