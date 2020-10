"Ella era una niña con sueños", dice hermana de joven asesinada

La hermana de Ana Andrea Pop Hidalgo exige justicia. El cuerpo de la joven de 21 años fue localizado en Alta Verapaz, la semana pasada.

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

Algunas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron para pedir que se esclarezca el crimen.

La hermana de Ana empezó hablando en su idioma materno q’eqchi’. “Ella era una niña con sueños, yo aún la miraba como una niña con ganas de salir adelante, a pesar de la situación que a sus 16 años enfrentó. Dios a mí me dio fuerza para exigir justicia y se hizo justicia. Pero ¿para qué?, para que al final la mataran", cuestionó.

Las agresiones

Cuando Ana tenía 16 años fue víctima de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual.

La joven fue captada, por medio de engaños por su tía. Sus agresores la explotaban en un hotel de la zona 4, de la ciudad de Guatemala.

"Esta situación comenzó en 2015, cuando mi hermana apenas culminaba su ciclo básico. Ni siquiera la dejaron terminar su carrera. Desde pequeña le arrebataron el sueño de ser una profesional de la medicina. Una de mis tías políticas fue la que le hizo daño desde un principio. Me dolió, nos quedamos traumadas", contó.

TE PUEDE INTERESAR:

Rescatan a otra niña víctima de abuso y que grabaron en video

En 2017, Herlinda Tiux Tul (tía de Ana), Estela Emiliana Ramírez Martínez y Catalino Verónico González Felipe fueron condenados por las agresiones en contra de Ana.

"Me arrebataron a mi hermana desde los 16 años, los cinco años que nos la dejaron vivir ya no era ella, porque ya no era la misma", expresó.



La joven pide que se realice una investigación para capturar a los responsables del asesinato de Ana. También solicita protección para su familia.

*Con información de SamChun Informa

NO DEJES DE LEER: