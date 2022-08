Estuardo Contreras, el destacado PMT que tradujo a Miss World Canadá en Carchá

El agente de tránsito se robó la mirada de los internautas por su habilidad para desenvolverse en el idioma inglés.

EN CONTEXTO: El video viral del PMT que tradujo a Miss World Canadá en Carchá

A través de redes sociales se dio a conocer un video en el que un agente de la Policía Municipal de Tránsito de Carchá (PMT) se convirtió en el intérprete del alcalde Winter Coc durante su reunión con Miss World Canada, Jaime Yvonne Vandenberg.

La fluidez de Elmer Estuardo Contreras sorprendió a muchos y fue reconocido principalmente por aquellas personas que aún temen poner en práctica sus conocimientos de inglés.

El director de la PMT de Carchá Rubén Díaz relató a Soy502 que esto es algo que se ha trabajado desde hace varios meses y que surgió como parte del apoyo que se le debe brindar a los visitantes extranjeros que suelen llegar a ese municipio.

“Estamos en un sector que suele ser visitado por turistas. Estamos cerca de Lanquín y San Juan Chamelco, por lo que ver extranjeros no es novedoso, pero no todos tienen la habilidad de comunicarse con ellos. Las autoridades municipales lanzaron una convocatoria y el agente Elmer Estuardo Contreras fue quien logró destacar por su servicio y desenvolvimiento en el inglés”, comenta Díaz.

El agente de la PMT de Carchá que tradujo conversación entre Miss World Canada, Jaime Yvonne Vanderberg y el alcalde Winter Coc



Debido a ello, Contreras ha sido intérprete en diversas ocasiones en las que se requiere su apoyo con turistas o personalidades como Miss World Canada.

Mucho esfuerzo

El propio agente contó su opinión al verse como toda una celebridad en las redes sociales, pero resaltó que esto es solo parte de su trabajo y experiencia que ha adquirido con el tiempo a base de esfuerzo.

"Yo vivía en San Pedro Sacatepéquez, pero cuando inició la pandemia del Covid-19 vinimos a visitar a unos familiares, pero ya no pudimos volver a nuestra casa. La empresa donde trabajaba cerró y me quedé sin trabajo, por lo que decidí optar por un trabajo aquí y la PMT me abrió las puertas al ver experiencia", cuenta Contreras.

El agente resalta que desde muy joven empezó a practicar el idioma al trabajar como auxiliar en un colegio donde necesitaban de un profesor de inglés.

No tener la certificación de maestro no fue impedimento para reforzar sus conocimientos y compartirlos con los jóvenes.

El agente Escobar realiza como todos los días su labor de dirigir el tránsito en Carchá. (Foto: PMT Carchá)

El agente Contreras resaltó que se siente muy sorprendido al verse en las redes sociales, aunque no está acostumbrado a ello, dejó un mensaje para todas las personas que quieren aprender o tienen temor de desenvolverse en este idioma.

"No debemos tener temor en aprender o practicar este idioma que es universal. Hay extranjeros que hablan de una forma graciosa el español, pero lo intentan. Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo. Hay que tirarse al agua y practicar constantemente", concluye.