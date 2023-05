Elon Musk abandona su rol de CEO en Twitter, ya tiene sucesora

A través de su cuenta de Twitter, Elon Musk, confirmó que ya no seguirá cómo CEO en la red social , cediendo su puesto a una mujer.

El multimillonario ahora se enfocará en supervisar el desarrollo de los productos y software, desde su nueva posición como director de tecnología, pero a la vez, seguirá en la presidencia del consejo directivo de X.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

"Estoy emocionado de anunciar que he contratado a la nueva CEO de X/Twitter. Ella empezará en aproximadamente 6 semanas", expresó Musk en su publicación más reciente.

La decisión que tomó el actual CEO de Twitter no es novedad ya que en febrero del 2023 hizo un anuncio donde expresaba la posibilidad de que otra persona tendría su lugar al frente de la compañía.

Sin embargo, Musk expresó desde el comienzo que, el anuncio de contratar a nueva directiva es el comienzo de los planes que desea realizar.

De acuerdo con la información que se sabe de momento, se dice que es probable que la nueva directiva de la compañía comenzaría a ejercer a finales de junio o a inicios de julio, pero aún se desconoce la fecha exacta para nombrar a la sucesora de Musk.