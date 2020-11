Elon Musk podría tener Covid-19 a poco del lanzamiento SpaceX

El físico y magnate Elon Musk, quien es presidente ejecutivo de Tesla Motors y SpaceX, entre otras, dijo en sus redes sociales que se realizó cuatro pruebas de Covid-19 en un día: dos fueron positivas y dos negativas, por ello, aún no se sabe con certeza si tiene o no el virus.

La duda principal es si su diagnóstico afectará los planes de SpaceX de enviar astronautas en una misión a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) este domingo.

Worth reading this thread if you’re curious about rona testing https://t.co/FA6kD61eBA — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2020

Musk emitió una breve serie de tuits indicando que ha tenido resfrío leve, tos y fiebre leve, durante los últimos días.

No obstante, el empresario está a la espera de obtener los resultados de una prueba de PCR.

Su nombre sonó en todo el país, incluso en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde cuatro astronautas se preparan para viajar al espacio a bordo de una cápsula Crew Dragon, de SpaceX, este domingo.

El jefe de la NASA, Jim Bridenstine, aseguró que según las políticas de la NASA, Musk debería estar en cuarentena, mientras que SpaceX intentaría determinar quién podría haber estado en contacto con Musk.

Es casi seguro que los astronautas no corren ningún riesgo, opinó el subdirector de operaciones de vuelo de la NASA, Norm Knight.

What is the general population (no knowledge of symptoms) accuracy of a sars-cov2 PCR test & is it possible to generate a false positive if you simply run enough cycles? — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

La agencia espacial ha hecho pruebas, regularmente, a cualquiera que haya estado cerca de la tripulación. Incluso antes de la pandemia, los astronautas de la NASA han cumplido las reglas de cuarentena previas al vuelo para asegurarse de no llevar una enfermedad al espacio, donde los virus y las bacterias podrían propagarse rápidamente entre los miembros de la tripulación que se encuentran en una nave espacial, además, se implementaron medidas más estrictas en respuesta al Covid-19.

Soon pic.twitter.com/mWOpR7W8kk — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

El despegue

La misión de SpaceX está programada para despegar este domingo a las 7:27 de la noche, hora de Miami. La fecha de lanzamiento original era el sábado por la noche, pero los funcionarios lo retrasaron por condiciones climáticas desfavorables.

