Elvia María Monzón del Valle triunfa en el cultivo de café en Guatemala. El medio argentino Infobae destacó la historia de la guatemalteca quien, en medio de la adversidad, encontró el éxito y ahora es presidenta de una Cooperativa.

La infancia de Elvia estuvo marcada por el café. “Mi papá contaba con un predio donde tenía una parcela de café y pues, cuando no iba a la escuela, me llevaba a cortar café con él. Yo tenía como siete años, me montaba en un caballo y lo acompañaba”, recuerda.

Cuando cumplió 15 años, contó a Infobae, su papá le cedió un terreno para que ella hiciera su propio semillero. “Se dice que solo lo hacen los hombres, pero hay muchas mujeres que realizan ese trabajo. Incluso, en lo que es la cosecha del café en los patios, las mujeres son las que más desempeñan esa labor”, señala.

De generación en generación

Elvia se casó cuando tenía 20 años. Su marido migró a Estados Unidos en 2001 y la dejó sola con sus hijos de 12, 10, 5 y 3 años.

“Tuve que mudarme a un pueblo vecino, donde estuve vendiendo comida y alquilando una vivienda para que mis hijos pudieran ir a la escuela. Como yo no tuve la oportunidad de terminar la secundaria, luché para darles esa posibilidad”, asegura Elvia.

Ella empezó a capacitarse para mejorar la producción del café, así que se acercó a la Asociación Integral de Caficultores Rancho Viejo (AIDEC). Ella era la única mujer entre un grupo de 15 hombres en esta asociación.

“No fue fácil para mí pues los hombres preguntaban para qué me capacitaba, si yo sola no podía hacer el trabajo, pero yo siempre me defendía, diciendo que podía compartir los conocimientos con otras personas”, explica.

La nombraron dirigente de AIDEC en 2015 e incorporó a diez mujeres. Dos años después, la organización se convirtió en Cooperativa y Elvia en su Presidenta.

Actualmente la organización tiene 56 miembros, 15 son mujeres. “La pandemia nos afectó un poco, pero esperamos que el año que viene sea mejor”, dice.

