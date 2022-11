Embajada de EE.UU. advierte sobre circulación de mensaje falso

La Embajada de Estados Unidos advirtió sobre mensajes falsos que parecen ser de coyotes.

"No te dejes engañar por información falsa. Quienes lleguen a la frontera de #EEUU de forma irregular, serán retornados. No arriesgues tu vida en un viaje en vano", este fue el mensaje publicado por la embajada de Estados Unidos.

Según la publicación, coyotes están engañando a migrantes para que realicen el viaje hacia los Estados Unidos. Estarían ofreciendo dinero a quienes lleguen antes del 08 de noviembre, pero esto es falso.

"Quienes lleguen a la frontera de Estados Unidos antes del 08 de noviembre, recibirán $6,000 para empezar a trabajar", se lee en la advertencia.

⚠️ No te dejes engañar por información falsa. Quienes lleguen a la frontera de #EEUU de forma irregular, serán retornados. No arriesgues tu vida en #UnViajeEnVano. pic.twitter.com/nG2Zv6jk1G — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 6, 2022

Por último la embajada de Estados Unidos recomienda a la población no dejarse engañar por este tipo de ofrecimiento.

"No creas en las falsas promesas de los coyotes. Quienes lleguen a la frontera de manera irregular serán retornados", concluye el mensaje.