Embajada de Reino Unido muestra apoyo a labor de la FECI

La ministra para las Américas en la Cancillería Británica, Wendy Morton, manifestó su apoyo a la labor que realiza la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Juan Francisco Sandoval.

A través de las redes sociales, Morton indicó: "El Reino Unido apoya los esfuerzos para abordar la corrupción e impunidad en todas las partes".

"Instituciones como la FECI en Guatemala refuerzan el Estado de Derecho, protegen la democracia y atraen empresas e inversionistas para el beneficio de todos", señaló y citó el twitter de una reunión que sostuvo el embajador del Reino Unido en Guatemala, Nick Whittingham.

El mensaje se hace días después que el presidente Alejandro Giammattei acusó al jefe de FECI de llevar sus casos de manera ideológica y luego que se accionara legalmente contra la Fiscalía.