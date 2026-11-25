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La estación 2 del AeroMetro ha tenido mayores avances y la embajadora de Austria en Guatemala dio sus observaciones durante su visita a los trabajos de este proyecto.

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Bita Rasoulian, embajadora de Austria en Guatemala, visitó este miércoles 25 de noviembre los trabajos que se realizan en la estación 2 del AeroMetro, en la zona 9 de la ciudad capital.

"Me parece impresionante, como austriaca es un motivo de orgullo y de enorme satisfacción ver cómo Austria con una empresa que tiene un liderazgo mundial en ese sector, puede participar en Guatemala en un proyecto de esta envergadura", dijo Rasoulian.

Además, mencionó que Austria tiene un reconocimiento mundial en cuanto a la especialización industrial y el foco que tiene en sectores nichos.

La estación 2 del AeroMetro ha tenido avances durante las últimas semanas. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Estamos siempre pensando en los beneficios que podemos aportar en este caso para la población de Guatemala, es una solución duradera y de movilidad sostenible, es lo que destaca a Austria, que tiene una economía industrializada y especializada en soluciones muy innovadoras que da beneficios", agregó.

De acuerdo con Rasoulian, los proyectos que están trabajando las empresas austriacas en Guatemala son de alta innovación en sectores de reciclaje, medio ambiente y conectividad.

Bita Rasoulian, embajadora de Austria en Guatemala da sus observaciones tras la visita a la estación 2 del AeroMetro, en la zona 9 capitalina. : Wilder López / @soy_502 https://t.co/iGajQsq3fi — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 25, 2026

Estaciones de gran escala

El AeroMetro conectará desde la Plaza España hasta el sector de Las Flores en Mixco, a lo largo de 12 estaciones, se encuentra dividido en dos tramos: la Línea 1, que abarca de la estación 1 a la 4, y la Línea 2, de la estación 5 a la 12.

El sistema está proyectado como un telecabina desembragable con capacidad de hasta 5,500 pasajeros por hora.

Los montajes en la Línea 1 iniciaron en mayo, con la planificación de concluir el tendido del cable en febrero y entrar en operación comercial en agosto del año siguiente. En el caso de la Línea 2, se anticipa un desfase de un año más y aún no se ha definido una fecha exacta de operación, debido principalmente a procesos vinculados con permisos y aspectos políticos.

La estación 2 ya cuenta con el montaje mecánico completado, restando la fase de obra civil correspondiente al área o piso de embarque, trabajos estimados en unos tres meses adicionales para su conclusión.

Así se encuentra actualmente la estación 2 del AeroMetro en la zona 9. Video: Wilder López / @soy_502 https://t.co/73fZeXfPg0 — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 25, 2026

Dicha estación visitada fue descrita como una de las más complejas a nivel mundial debido a su entorno urbano, ya que sobre el trazado confluyen un paso a desnivel por debajo, calles y un puente cercano. Estas condiciones limitaron la colocación habitual de mástiles o columnas de soporte, obligando a emplear un diseño distinto en la viga.

Además, esta estación alcanza 74 metros en línea recta sobre el eje y una altura total de 18 metros. A diferencia de otros teleféricos urbanos que suelen avanzar en línea recta sobre viviendas, este proyecto busca seguir el eje vial principal a partir de la estación 2 hasta la 12, aprovechando las curvas necesarias para ubicar las estaciones y facilitar el ascenso y descenso de usuarios.

Así avanza desde el interior la estación 2 del AeroMetro. Video: Wilder López / @soy_502 https://t.co/CkHprTUCpZ — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 25, 2026

*Con información de Wilder López / Soy502